سيدعبدالمجيد شريف زاده در اين باره به خبرنگار مهر گفت: "پژوهشكده هنرهاي سنتي در مورد پژوهش در حوزه نمايش هاي آئيني سنتي بحثي را به تازگي مطرح كرده كه نقالي به عنوان يكي از شيوه هاي نمايش سنتي و قديمي ايران كه در حال فراموشي است، در آن طرح مورد توجه قرار دارد."

وي در ادامه افزود: "حفظ، ثبت و مستندسازي اين شيوه نمايشي يكي از برنامه هاي اجرايي ماست كه با توجه به جايگاه اين هنر در شب هاي ماه مبارك رمضان مايل هستيم اين برنامه در اين ماه مبارك اجرا شود. اين طرح تا پايان سال اجرا مي شود، اما اجراي آن در ماه مبارك رمضان هنوز قطعي نشده است."



رئيس پژوهشكده هنرهاي سنتي ميراث فرهنگي درباره مقدمات طرح اجراي نقالي گفت: "بايد با هنرمنداني كه قرار است به عنوان پژوهشگر و نقال در اجراي اين طرح با ما همكاري كنند قرارداد بسته شود و براي آن برنامه ريزي كنيم تا فضاي معرفي سبك ها و شيوه هاي مختلف هنر نقالي براي علاقمندان فراهم شود."



وي از مرشد ولي اله ترابي به عنوان يكي از نقالان مشهور و آشنا با تمام شيوه هاي اصيل و سنتي هنر نقالي نام برد و افزود: "قطعا يكي از نقالاني كه ما را در اجراي اين طرح ياري مي دهد مرشد ترابي است. درصدديم يكي از فضاهاي مناسب سازمان ميراث فرهنگي را به اين كار اختصاص دهيم و اميدواريم بتوانيم فضاي مناسبي براي حفظ و ثبت هنر نقالي فراهم كنيم." شريف زاده به لزوم حمايت مطبوعات و رسانه ها براي تأييد و تبيين اين طرح تأكيد كرد.



محمدحسين ناصربخت، داود فتحعلي بيگي، محمود عزيزي، دكتر طاووسي و براهني از جمله اعضا شوراي حفظ و ثبت نمايش سنتي هستند كه هفته گذشته در اين مورد جلسه اي با شريف زاده برگزار كردند و ناصربخت به تازگي در گفتگو با مهر از اجراي 100 شب نقالي با حمايت ميراث فرهنگي در ايام ماه مبارك رمضان خبر داد.