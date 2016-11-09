مردم یزد به آمارگیران اطلاعات دقیق ارائه دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در بازدید از ستاد سرشماری شهرستان یزد ضمن تقدیر از تلاش‌های انجام شده در ستادهای سرشماری استان یزد به ویژه مرکز استان اظهار داشت: تاکنون تلاش‌های خوبی شده و پیشرفت‌های خوبی نیز حاصل شده که قابل تحسین است.

وی عنوان کرد: فعالان ستاد سرشماری بسیار منضبط و برنامه‌ریزی شده و طبق روال پیش رفته‌اند و امیدواریم بتوانند هرچه سریع‌تر و دقیق‌تر کار سرشماری را به پایان برسانند.

امام جمعه یزد با اشاره به اهمیت اطلاعات و آمار صحیح در برنامه ریزی‌های کلان بیان کرد: داشتن آمار و اطلاعات برای مسئولان کشور بسیار ارزشمند است زیرا همه تصمیم‌ها در رابطه با اشتغال،‌ سرمایه گذاری، عمران و آبادانی‌ها، شناسایی افراد، شناخت ظرفیت‌ها و ... بر اساس اطلاعات و آمارها انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: این آمارها هم می‌تواند در رفع نقایص مفید و موثر باشد و هم در زمینه جمعیت، کیفیت جمعیت (پیری، جوانی) و ... به مسئولان کمک خواهد کرد.

ناصری خاطرنشان کرد: اطلاعات آماری در برنامه ریزی های آینده بسیار مهم و ضروری است بنابراین امیدواریم مردم اطلاعاتی که ماموران آمارگیر می دهند، صحیح و با دقت باشد تا بتوانند در آینده از مزایای برنامه ریزیهای درست بر مبنای همین آمار استفاده کنند.

وی همچنین بیان کرد: کسانی که غایب بودند سعی کنند با کدهای ارائه شده به سایت سرشماری مراجعه کرده و اطلاعات خود را در سامانه قرار دهند.