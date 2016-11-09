نمایشگاه نقاشی «رنگ رخ خوب تو» در سمنان گشایش یافت

ایرج کارخایی در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه این آثار هنری روایتگر زندگی و نگاه یک فرد به پیرامون خود است، بیان داشت: در این آثار هنری زندگی روستایی به تصویر کشیده شده است.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه ۴۰اثر هنری در معرض دید مخاطبان قرار گرفته است، افزود: آشنا شدن نسل جدید با سبک های زندگی قدیمی و روستایی و سادگی زندگی از مهترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

این هنرمند با اشاره به این مطلب که کشیدن نقاشی موجب آرامش فرد می شود، گفت: تقویت ذهن و حافظه از دیگر فواید این هنر است.

کارخایی با بیان اینکه کشیدن نقاشی به شما کمک می کند تا قدرت ارتباط و تمرکز خود را افزایش دهید، افزود: به طبع با کشیدن نقاشی شما تنها موجب تخلیه شدن افکار منفی و ... نمی شوید بلکه با نقاشی کشیدن و بازی با رنگها شما برای سلامت روح و ذهنتان قدم برمی دارید.

نمایشگاه نمایشگاه نقاشی رنگ رخ خوب تو از نوزدهم تا بیست و ششم آبان ماه در گالری خورشید حوزه هنری سمنان به روی علاقمندان گشوده است.