سیگار کشیدن برای بیماران مبتلا به ایدز بسیار خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعات نشان می دهد در بین افراد مبتلا به HIV، کسانی که سیگار می کشند عمر کوتاه تری نسبت به مبتلایانی که سیگار نمی کشند دارند.

به گفته محققان دانشکده پزشکی هاروارد، بیمار مبتلا به HIV که به طور مداوم دارو مصرف می کند اما سیگار هم می کشد بیشتر در معرض مرگ ناشی از بیماری مرتبط با سیگار قرار دارد تا خود HIV.

نتایج مطالعه نشان می دهد ترک سیگار باید اولین اولویت باشد و شیوه موثر برای کمک به بیماران مبتلا به HIV برای بهبود طول عمرشان خواهد بود.

درحال حاضر داروهای مخصوص HIV بسیار در مقابله با خود ویروس موثر هستند، از اینرو محققان درصدد راهکارهای دیگری برای بهبود و افزایش زندگی افراد مبتلا به این بیماری هستند.

در این مطالعه، محققان از شبیه سازی کامپیوتری بیماری HIV و درمان آن برای پیش بینی طول عمر فرد مبتلا به این بیماری براساس وضعیت سیگارکشیدنش استفاده کردند.

محققان دریافتند در مورد زنان و مردان مبتلا به HIV که به خوبی داروهایشان را مصرف می کنند، سیگار کشیدن موجب می شود که عمرشان دو برابر بیماران غیرسیگاری کاهش یابد.