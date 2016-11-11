نوشیدن بیش از اندازه آب می تواند مرگبار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مسمومیت با آب زمانی روی می دهد که فرد بیش از اندازه آب مصرف کرده باشد و میزان نمک در خونش رقیق شده باشد.

دکتر آرون بگیش، از مرکز قلب بیمارستان عمومی ماساچوست، در این باره می گوید: «زمانیکه غلظت سدیم (نمک) در خون پایین می آید، در حقیقت امکان نفوذ آب به خون در سایر بافت ها فراهم می شود که به این حالت هیپوناترمی گفته می شود.»

به نظر می رسد مغز بیش از هر اندام دیگری تحت تاثیر هیپوناترمی قرار می گیرد و شروع به تورم می کند و در نتیجه آب از خون نشت کرده و وارد سلول های مغز می شود.

معمولا علائم خفیف این مشکل شامل گیجی، سردرد و حالت تهوع است، اما در صورت عدم درمان ممکن است فرد دچار حمله صرع هم شود.

در بدترین موارد، مغز بدون کنترل متورم شده و در نهایت شرایط مرگباری موسوم به «فتق ساقه مغز» اتفاق می افتد.

بگیش در ادامه عنوان می کند: «مغز بافت نرمی است که در یک جمجمه ثابت و محکم قرار می گیرد. زمانیکه مغز متورم می شود، به دنبال یک مسیر خروج می گردد از اینرو به قسمت تحتانی جمجمه که در آنجا سوراخی قرار دارد کشیده می شود. این سوراخ، مغز را به نخاع متصل می کند.»

به گفته محققان، مرگ ناشی از مسمومیت با آب اتفاقی بسیار نادر است که در بین ورزشکاران همانند دوندگان ماراتون اتفاق می افتد.