به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی شامگاه چهارشنبه در نشست نمایندگان تشکل‌های دانش‌آموزی خراسان رضوی اظهار کرد: دانش‌آموزان باید علاوه بر دانش‌آموزی حداقل یک نقش اجتماعی و یک تشکل نیز داشته باشند.

وی نقش‌پذیری و فعالیت تشکیلاتی را در رشد و توسعه مشارکت دانش‌آموزان مهم ذکر کرد و گفت: دانش‌آموزان از عوامل اصلی تولیدکننده سرمایه انسانی و اجتماعی هستند.

معاون اجتماعی سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی و انسانی زیربنایی‌ترین سرمایه‌هاست، افزود: سرمایه اجتماعی یعنی ارتباطات اجتماعی و سرمایه انسانی نیز به معنای توانمندی این نیروهاست.

حسینی ادامه داد: نیروی متخصص توامند کارآمد و کلیدی در مدرسه، توسط معلمان پرورش می‌یابد که اهمیت نقش معلمان را نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: در بسیج، اتحادیه انجمن اسلامی، پارلمان دانش‌آموزی و هلال احمر از جمله مکان‌هایی است که دانش‌آموزان توانمند پرورش می‌یابند.

معاون اجتماعی و سیاسی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: از طریق ایجاد تشکل‌های دانش‌آموزی و نقش‌آفرینی آن‌ها می‌توان به توسعه مشارکت‌های دانش‌آموزی کمک کرد.

مدیر کل آموزش پرورش خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: دو سوم دانش‌آموزان کشور در تشکل‌های دانش‌آموزی عضو هستند.

علیرضا کاظمی ادامه داد: جمعیت هلال احمر با هفت هزار عضو و اتحادیه انجمن‎های اسلامی با هفتصد واحد در قسمت خواهران و برادران همراه با بسیج دانش‌آموزی که در همه عرصه‌ها حضوری پر رنگ و برنامه‌های پرباری دارد در کنار دیگر تشکل‌های دانش‌آموزی در حوزه نقش‌پذیری دانش‌آموزان تاثیر زیادی دارند.

وی بیان کرد: اگر بخواهیم خودباوری و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان که شاخصه کیفی مورد نظر نظام آموزشی در تربیت مدیران پرتوان است محقق شود نیازمند مشارکت دانش‌آموزان در قالب ساختارهای موجود همراه با تقویت آن‌ها و یا ایجاد ساختارهای جدید هستیم.