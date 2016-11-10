به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جمیلی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای گفتوگوی بخش دولتی و خصوصی ، به تصویب قانون منع تولید و حمل چاقو و سلاح سرد در مجلس شورای اسلامی اشاره کردو افزود: تعجیل در اجرایی کردن این قانون پیش از نهایی شدن، میتواند آسیب جدی به اقتصاد و به ویژه اقتصاد استان زنجان ئارد کرده و این اصلا خوب نیست.
وی با بیان اینکه با اجرایی شدن این قانون چندین هزار شغل در استان زنجان از دست میرود، ادامه داد: صنعت چاقوی استان زنجان از اصالت و قدرت برخوردار است و این صنعت با تاریخ استان زنجان عجین شده است.
جمیلی با بیان اینکه باید برای قانون وضع شده در رابطه با تولید و حمل چاقو چارهاندیشی شود، گفت:نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان زنجان نسبت به اجرایی نشدن این مصوبه تلاش لازم را داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان به جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کردو گفت: آخرین جلسه شورای گفتوگو طی مرداد ماه سال جاری با حضور آقای انصاری استاندار سابق برگزار شده است.
جمیلی تصریح کرد: طی چند سال گذشته و بعد از اجرا شدن قانون کسب و کار، ۲۶ جلسه شورای گفتوگو بخش خصوصی و دولتی در استان زنجان برگزار شده و طی این جلسات ۱۳۶ مصوبه تصویب و پیشنهاداتی در راستای اصلاح و وضع قوانین متناسب با فعالیتهای بخش خصوصی انجام شده است.
وی گفت: تعدادی از موارد مطرح شده در شورای گفتوگوی ملی دنبال شده و به جلسه شورا ارسال شده است.
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