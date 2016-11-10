کنفرانس جهانی شکوفایی شهرها در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، مریم بیدخام در جلسه شورای اسلامی شهر قزوین اظهار داشت: انتخاب قزوین از بین ۶۴ شهر و ۳۸ کشور به عنوان پایلوت در اجرای طرح شکوفایی شهری با سرفصل زنان فرصت مغتنمی برای ارتقاء کیفیت زندگی بانوان استان قزوین خواهد بود.

وی با اشاره به طرح زنان و شکوفایی شهری بیان کرد در تدوین شاخصه های زنان و شکوفایی شهری از کارشناسان و صاحب نظران حوزه و دانشگاه دعوت خواهد شد تا معیارها و آموزه‌های دینی و اصیل ایرانی را مد نظر قرار دهند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین بیان کرد: تعیین شاخصه های زنان در شکوفایی شهری بایستی از مواردی باشد تا موجب افزایش بهبود کیفیت زندگی از حیث بهداشت و سلامت، امنیت، آرامش و تقویت بنیان خانواده شود.

وی افزود: باید برنامه‌هایی را در حوزه زنان و خانواده تدوین کنیم تا کیفیت زندگی آنان بهبود یافته تا بتوانند به عنوان تربیت کنندگان نسل آتی اخلاق‌مداری در زندگی را به فرزندان خود انتقال دهند.

بیدخام با تاکید بر اینکه زنان به عنوان یکی از گروه ها و نیروهای اصلی رشد و تأثیرگذار اجتماعی در حیات مدنی شهر ها، امروزه دارای نقش پُر رنگ و تاثیر گذاری هستند گفت: با توجه به اینکه بالغ بر ۶۰ درصد از ورودی دانشگاهها از قشر دختران هستند باید آن‌ها به طوری توانمند شوند تا علاوه بر تحصیلات عالیه و فعالیتهای اجتماعی بتوانند مهارتهای زندگی را هم بیاموزند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از ابعاد مهم کار CPI استفاده از ابزار آماری برای سنجش مستمر وضعیت کیفیت زندگی شهری است ادامه داد : .باید معیاری داشته باشیم تا بتوانیم نتایج فعالیت‌های اجرا شده در راستای کاهش معضلات و آسیب‌های اجتماعی را سنجید و در این راستا اجرای طرح شکوفایی شهری با عنوان زنان بهترین معیار سنجش خواهد بود.

اجلاس مقدماتی شورای عالی بین المللی شکوفایی شهری با حضور معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست، مریم بیدخام مدیرکل امور بانوان، سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، داود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست، نصرتی شهردار قزوین، ۷ تن از مدیران بلند پایه UN HABITAT و جمعی از کارشناسان برگزار شد و مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مسئولیت برگزاری کنفرانس جهانی شکوفایی شهرها را بر عهده گرفت.