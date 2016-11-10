یادواره دکتر شمس وزیریان در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به پاس سال ها تلاش در عرصه درمان بیماری‌های کلیوی کودکان، یادواره دکتر شمس وزیریان امروز پنجشنبه در محل سالن بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه برگزار شد.

دکتر سید ابوالحسن سیدزاده، فوق تخصص نفرولوژی کودکان و استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در حاشیه این سمینار در جمع خبرنگاران گفت: نشست یک روزه نارسایی مزمن با همکاری انجمن نفرولوژی کودکان ایران و با حضور اساتید علوم پزشکی کشور برگزار شده است.

فوق تخصص نفرولوژی کودکان و استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: به پاس قدردانی از سال‌ها تلاش خطیر خانم دکتر شمس وزیریان این سمینار به نام ایشان نامگذاری شد.

وی یادآور شد: دکتر شمس وزیریان اولین نفرولوژی اطفال در استان کرمانشاه هستند که در سال ۱۳۷۱ در این استان حضور پیدا کردند و بنیانگذار بخش کودکان به صورت آکادمیک بودند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، به خدمات شایسته دکتر وزیریان اشاره کرد و ادامه داد: ایشان سال های متمادی تا زمان بازنشستگی در کرمانشاه ماندند و به تربیت دستیار کودکان و فوق تخصص نفرولوژی در استان پرداختند که پس از ایشان تا به امروز این راه ادامه دارد.

دکتر سیدزاده خاطر نشان کرد: نارسایی مزمن کلیه یکی از مسائل و معضلات در کودکان است که بهترین سن تشخیص این نارسایی پیش از تولد است.

این فوق تخصص نفرولوژی کودکان در پایان اظهار داشت: تاکید می شود افرادی که تحت درمان دیالیز صفاقی(دیالیز شکمی) قرار می گیرند تا زمان پیوند کلیه تحت مراقبت ویژه قرار بگیرند.