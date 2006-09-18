مدير اجرايي جشنواره عكس كودك و معنويت در گفتگو با خبرنگار مهر در توضيح بيشتر اين جشنواره گفت: "جشنواره عكس كودك و معنويت با هدف حفظ هويت كودك در آثار عكس برگزار مي شود و فراخوان آن نيز منتشر شده است. ما در اين جشنواره قصد داريم غير از موضوع پيامبر اعظم (ص) به بحث اعتلاء هنر عكاسي با رويكرد كودك نيز بپردازيم."

ابوالفضل بيات ادامه داد: "در واقع سياستگذاري جشنواره پرداختن عكاسان به حقوق كودكان است. امروز دغدغه هاي مستقلي درباره حفظ هويت كودك در اجتماع مطرح است كه بايد به آنها پرداخته شود. در كنار موضوع كودك با توجه به سال پيامبر اعظم (ص) آثار عكس با مضامين پيامبر و مناسبت هاي مرتبط با ايشان نيز به نمايش گذاشته مي شود. مبارزات مردم فلسطين و لبنان نيز از ديگر موضوعاتي است كه در اين جشنواره مطرح شده و عكاسان مي توانند با الهام از اين مضامين به ارائه اثر بپردازند."

مدير اجرايي جشنواره عكس كودك و معنويت درباره تجلي موضوع كودك در آثار تجسمي گفت: "تصور مي كنم ما در بخش هايي عملكردهاي خوبي در اين خصوص داشته ايم و در بخش هايي نيز راكد مانده ايم. مثلا در دو بخش گرافيك و تصويرسازي كودك قدم هايي مثبت و سازنده برداشته ايم، اما در برخي شاخه هاي تجسمي چون حجم و عكس نگاهمان در حيطه كودك كليشه بوده تا نوآوري. با اين حال اميدوارم عكس هايي كه در اين جشنواره به دستمان مي رسد از زاويه نگاهي تازه تر باشد و از كليشه پرهيز شود."

جشنواره عكس كودك و معنويت شانزدهم آذرماه برگزار مي شود و بعد از برگزاري اين جشنواره نمايشگاهي از آثار عكاسان منتخب به شكل ثابت يا چرخشي در فرهنگسراها برپا مي شود. مهلت ارسال اثر به جشنواره عكس كودك و معنويت سي ام مهرماه است.