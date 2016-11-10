دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارت شرکت در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور، دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت آموزش و پرورش سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است.

وی افزود: داوطلبان تا ساعت ۲۴ امروز پنجشنبه ۲۰ آبان ماه فرصت دارند با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org کارت آزمون خود را دریافت کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: وی یادآور شد: تاکنون ۳۲۴ هزار و ۳۸۹ داوطلب از مجموع ۴۵۲ هزار و ۶۴۸ داوطلب معادل ۷۱.۶۶ درصد داوطلبان کارت آزمون خود را دریافت کرده اند.

وی یادآور شد: براساس برنامه زمانی پیش بینی شده سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور، دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت آموزش و پرورش سال ۹۵ با توجه به خوشه های شغلی داوطلب و برحسب مورد، صبح و یا بعد ازظهر جمعه ۲۱ آبان ۹۵ در ۵۳ شهرستان مختلف کشور برگزار می شود.

مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: در مجموع ۴۵۲ هزار و ۶۴۸ داوطلب در آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور، دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت آموزش و پرورش سال ۹۵ شرکت کرده اند.

وی گفت: آزمون در صبح جمعه برای تعداد ۲۱۳ هزار و ۲۸۰ داوطلب شامل ۱۲۴ هزار و ۴۵۶ نفر زن و ۸۸ هزار و ۸۲۴ نفر مرد و آزمون بعد از ظهر جمعه برای تعداد ۲۳۹ هزار و ۳۶۸ داوطلب شامل ۱۵۷ هزار و ۵۲۷ نفر زن و ۸۱ هزار و ۸۴۱ نفر مرد برگزار می شود.