فوتسال مثل کشتی در ایران می ماند/ با برنامه مربی ایرانی موفق تریم

مهدی جاوید ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در رابطه با شرایط تیم فوتسال گیتی پسند گفت: هنوز کامل از بالای جدول جدا نشده ایم اما روند خوبی را طی کردیم. امسال گیتی پسند هم مدیریت و کادر فنی خوبی دارد و هم از مجموعه بازیکنان خوب تشکیل شده است، همه عوامل دست به دست هم داده تا تیم خوبی داشته باشیم و گیتی پسند را پس از چند سال قهرمان کنیم اما همانطور که گفتم باید روند خوبمان را حفظ کنیم.

وی افزود: پس از موفقیتی که در جام جهانی به دست آوردیم انتظار داشتیم که بازی های لیگ پخش زنده شود و انگیزه بازیکنان را بالا ببرد. متاسفانه تا الان این اتفاق نیفتاده اما امیدواریم که از این هفته بازی هایمان پخش زنده شود.

بازیکن تیم ملی فوتسال در رابطه با تفاوت هایی که تیم ملی فوتسال در زمان مربیگری خسوس نسبت به حال حاضر داشت، اظهار کرد: فوتسال ما شبیه کشتی می ماند، ما هیچ وقت در کشتی از مربی خارجی استفاده نمی کنیم در فوتسال ما انقدر بازیکنان خوب هستند و ما در طول تاریخ هم هر موفقیتی به دست آوردیم با مربیان ایرانی بوده است. من فکر می کنم اگر برنامه های ناظم الشریعه در تیم ملی ادامه پیدا کند می توانیم در جام جهانی موفق تر عمل کنیم.

جاوید در پایان در رابطه با رکورد گلزنی اش در ۹ هفته ابتدایی لیگ فوتسال گفت: همانطور که گفتم کادر بازیکنان خیلی خوبی داریم اما من حاضرم رکورد گلزنی ام در همین ۲۰ گل بماند اما تیمم قهرمان شود. در ابتدا هدف همه این است که گیتی پسند بتواند روند خوب خودش را حفظ کند و در وهله بعدی هم دوست دارم آقای گل شوم.