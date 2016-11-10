بیماران ام اس رژیم غذایی ندارند/ ضرورت توصیه های پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی روز پنجشنبه در حاشیه سیزدهمین کنگره بین المللی ام اس در هتل المپیک تهران با اشاره به باورهای نادرست در مورد رژیم غذایی بیماران ام اس اظهار داشت: این دسته از بیماران، رژیم غذایی خاصی ندارند که بخواهند از آنها تبعیت کنند.

وی با اشاره به الفاظی که در طب سنتی برای استفاده از رژیم غذایی بیماران ام اس مورد استفاده قرار می گیرد، افزود: رژیم غذایی سرد و گرم مبنای علمی ندارد و آنچه در طب سنتی بکار می رفت در زمان خودش جایگاه داشت اما الان باید تعریف علمی و اثرات آن بر روی بدن و بیماری اثبات بشود تا بتوانیم در مورد آن نتیجه گیری کنیم.

ناصر مقدسی با عنوان این مطلب که رژیم غذایی گرم و سرد برای بیماران ام اس مدرن نشده است، تاکید کرد: در طب جدید رژیم غذایی سرد و گرم برای بیماران ام اس مورد قبول نیست اما نمی گوییم نادرست هستند بلکه نمی توان پذیرفت که مبنای علمی داشته باشند.

دبیرعلمی سیزدهمین کنگره بین المللی ام اس ادامه داد: توصیه ما به بیماران ام اس این است که غذاهایی بخورید که سازگار با بیماری و بدن شما باشد. اگر غذایی خوردید و دیدید که با بیماری شما سازگار نبود دیگر آن غذا را نخورید حالا می تواند این غذا گرم یا سرد باشد.

وی با تاکید بر مصرف میوه و سبزیجات در افراد مبتلا به ام اس اظهار داشت: مصرف غذاهای چرب و حاوی نمک زیاد باعث تشدید بیماری می شود در نتیجه بهتر است که بیماران ام اس از غذاهای کم چرب و کم نمک استفاده کنند و در رژیم غذایی خود میوه و سبزیجات را قرار دهند.

ناصر مقدسی با توصیه بر اینکه بیماران ام اس از اعتماد به نظریه های بدون مبنای علمی پرهیز کنند، خاطرنشان کرد: ورزش کردن منسجم و کنترل استرس از اقدامات حائز اهمیت در کند شدن روند بیماری ام اس است.