محمد کشاورز با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در رابطه با شرایط تیم فوتسال گیتی پسند در لیگ برتر و صدرنشینی این تیم، گفت: تیم ما شرایط خوبی دارد، همچنین کادر فنی توانا و مدیریت خوب باعث شده تا تیمی منسجم داشته باشیم و دست به دست هم دهیم تا این تیم را قهرمان کنیم.

وی درباره شرایط مصدومیتش و اینکه چه زمانی به میادین بر می گردد، تاکید کرد: در حال حاضر تمرینات اختصاصی را پشت سر می گذارم و تا سه هفته دیگر آماده بازی می شوم.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال با اشاره به موفقیت در جام جهانی گفت: بهترین اتفاق پس از این مسابقات خوشحالی مردم از عنوان به دست آمده بود و اینکه آنها عملکرد تیم ملی را در این مسابقات پسندیدند.

کشاورز در خصوص اینکه چه زمانی می خواهد به مربیگری بپردازد، گفت: در حال حاضر تمرکزم روی بازی کردن برای باشگاه است و تا زمانی که شرایط بازی را داشته باشم قصد دارم به تیمم کمک کنم. پس از آن و در دوران بازنشستگی به مربیگری هم فکر خواهم کرد.

وی در خصوص تغییر نسل در فوتسال و آیا نسل جدید می تواند موفقیت را تکرار کند، گفت: بازیکنان جوان با استعداد زیادی در سطح کشور هستند که پتانسیل بالایی دارند و اگر به آنها اهمیت لازم داده شود می توانند حتی فینال جام جهانی را تجربه کنند.

کشاورز در پایان در پاسخ به این پرسش که چه امکاناتی لازم است تا فوتسال موفق باشد، گفت: ابتدا باید استقلال فوتسال در فدراسیون فوتبال بیشتر شود و تصمیمات با آزادی بیشتری گرفته شود و سپس سالن تیم ملی به یک کمپ مجهز تبدیل شود تا مربیان دغدغه‌ای برای امکانات نداشته باشند و به مسائل فنی بپردازند.