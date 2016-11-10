گذارجامعه شناسی ازتاریخ به فرهنگ در«خیابان کریم خان زند شیراز»

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای آیین نقد و رونمایی کتاب «خیابان کریم خان زند شیراز» که به میزبانی انجمن اهل قلم فارس ظهر پنجشنبه در کافه کتاب تالار حافظ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد، استاد مصطفی ندیم به بیان خاطراتی از دوران نوشتن این کتاب و سفر به کشور برزیل پرداخت که پیشتر در کتاب «نامه هایی از برازیلیا» مورد اشاره قرار گرفته بود.

سپس بیژن کیا، منتقد ادبی و نویسنده شیرازی با اشاره به توانمندی های مصطفی ندیم، استاد دانشگاه شیراز در نویسندگی و داستان نویسی، عنوان کرد: گرچه این نویسنده پرتوان دیر دست به قلم شد، اما حرکت در مسیر نویسندگی را اینک با سرعت در حال طی کردن است.

وی با اشاره به اینکه به زودی داستان بلند و رمان توسط استاد ندیم به خوانندگان آثار او عرضه می شود، ادامه داد: نثر ندیم صمیمانه و روان است و اما برای نویسنده دوره گذاری است که به خاطرات کودکی و نوجوانی می پردازد.

کیا با توجه به تاثیری که خاطرات نویسنده در کتاب «خیابان کریم خان زند شیراز» گذاشته، عنوان کرد: تاثیر این رخدادها داستانی چندوجهی را در قالب مستندنگاری ارایه می دارد.

این نویسنده و منتقد ادبی در ادامه با دعوت از نویسنده به استفاده از تجربه های نهفته در شیوه نویسندگی چنین کتاب هایی در سایر نقاط دنیا، در عین حال این نوید را داد که در آینده از این قلم رازهای نهفته ای درباره شهر شیراز خواهیم خواند.

وی همچنین خواستار حفظ سرعت عملکرد نزد نویسنده شد و گفت: توصیه می کنم دکتر ندیم به حفظ ادبیت در نویسندگی خود بپردازد.

حمید روزی طلب مجری و دیگر منتقد نشست به مختصاتی از کتاب «خیابان کریم خان زند شیراز» پرداخت و پیرامون فضیلت های خوانش نکاتی را گوشزد کرد.

وی فضیلت بردن از خوانش کتاب هایی نظیر «خیابان کریم خان زند شیراز» را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این کتاب بر ضرورت های تاریخ اجتماعی نویسنده تاکید دارد.

روزی طلب با بیان اینکه بهره هایی که خواننده می تواند با مطالعه «خیابان کریم خان زند شیراز» ببرد بیش از یک کتاب علمی است، افزود: حتی به عنوان اثری سرگرمی ساز این کتاب به خواننده بهره کافی را می رساند. اما وجوه علمی اثر خیلی راحت و روایی بیان شده است.

وی به مسایل جاری در کتاب هم اشاره کرد و نقطه عطف اثر را در نوع همزیستی مردم در «خیابان کریم خان زند شیراز» دانست.

روزی طلب، ادامه داد: خانواده های مورد اشاره در کتاب «خیابان کریم خان زند شیراز» می تواند به عنوان الگوی اقتصادی مناسب امروز مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این نشست مصطفی ندیم هم به بیان مواردی پرداخت و با اشاره به اینکه در طول ۱۵۰سال دوره قاجار در شیراز، گفت: در این دوره همواره شیراز مورد تاخت و تاز قرار گرفته و اگر کسی هم می جنگیده و مبارزه می کرده خاندان ده بزرگی بوده اند.

وی با تاکید بر اینکه مردم با تاریخ خیلی فاصله گرفته اند و آن را خیلی ساده می گیرند، با اشاره به آنچه ذبیح الله منصوری در بیان تاریخ در کتابهای خود به مردم عرضه کرد، یادآور شد: آثار وی آفت هایی هم متوجه خواننده کرد که ساده انگاری تاریخ یکی از آنهاست.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این نشست از دکتر مصطفی ندیم نویسنده و پژوهشگر کتاب «خیابان کریم خان زند شیراز» تقدیر شد.