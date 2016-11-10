وقوع ۱۰۳ فقره تصادف جرحی و فوتی در نهاوند طی سال جاری

سرگرد حمزه طائفی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۳ فقره تصادف جرحی و فوتی رخداده است، گفت: از این تعداد ۲۶ فقره تصادف منجر به فوت و ۷۷ فقره تصادف جرحی ثبتشده است.
وی در ادامه با اشاره به تعداد مجروحین این تعداد تصادف گفت: طی این مدت ۱۰۹ نفر مجروح و ۳۱ نفر فوتشدهاند.
فرمانده پلیسراه نهاوند بابیان اینکه در بحث افزایش تصادفات فوتی و تعداد فوتشدهها به ترتیب در شهرستان ۸ و ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش مشاهده میشود، گفت: در بحث تعداد تصادفات جرحی و تعداد مجروحین این تصادفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۸ و ۲۰ درصد افزایش ثبتشده است.
وی اظهار کرد: متأسفانه سه محور نهاوند-فیروزان، نهاوند-آورزمان و محور برزول-فارسبان حادثهآفرینترین نقاط شهرستان نهاوند هستند.
سرگرد طائفی بابیان اینکه محور نهاوند-فیروزان محور شریانی برای ارتباط استانهای ایلام، کرمانشاه، لرستان با استانهای مرکزی، قم و شرق کشور است، تصریح کرد: متأسفانه این محور بهصورت یک لاین رفتوبرگشت بوده و طرح چهار خطه کردن این محور به دلیل کمکاری پیمانکار و نبود اعتبار مدتهاست متوقفشده است.
وی با تأکید بر لزوم ساماندهی و چهار خطه کردن این محور بهصورت عاجل گفت: همچنان که شاهد هستید در ایام عادی محور نهاوند فیروزان با توجه به پتانسیل ارتباطی محور پرتردد است و گاها حوادثی ناگوار میآفریند حال در ایام خاصی چون اربعین حسینی این ترافیک به حداکثر و پیک میرسد و مشاهده میکنیم هرساله شور و اشتیاق شیعیان به این مسئله بسیار مهم بیشتر میشود.
سرگرد طائفی افزود: امیدواریم با ساماندهی این محور برای اربعین سال آینده بتوانیم سفری امن و بدون مخاطره را برای زوار اربعین به ارمغان آوریم.
وی در پایان توصیههای به زائران و مسافرین اربعین و همچنین رانندگان وسایل نقلیه عمومی کرد و گفت: رانندگان و مسافرین کربلا در این ایام با توجه به پیمودن راههای طولانی دچار خستگی میشوند لذا تقاضا داریم رانندگان ضمن رعایت سرعت مطمئنه، رعایت فاصله با خودروی جلویی و توجه به علائم هشداری در صورت خستگی به ازای هر ۲ ساعت رانندگی ۱۵ دقیقه استراحت کنند چراکه بیشترین آمار تصادفات مربوط به واژگونی و عمده علل واژگونی نیز خستگی و عدم توانایی در کنترل خودرو است.
فرمانده پلیسراه نهاوند به وسایط نقلیه عمومی درونشهری توصیه کرد: با توجه به دستورالعملها تردد و انتقال زائران از مبدأ به سمت مقاصد مرزهای خروجی کشور توسط وسایط نقلیه عمومی درونشهری و وسایل نقلیه که سیستم «سپه تن» ندارند ممنوع بوده و در صورت مشاهده خودرو توقیف خواهد شد لذا جهت جلوگیری از متحمل شدن مسائل و مشکلات احتمالی نسبت به این موضوع توجه داشته باشند.
وی ادامه داد: وسایل نقلیه عمومی و غیره عمومی که در محورهای منتهی به مرز مهران و سایر مرزها تردد دارند از نقلوانتقال اتباع خارجی امتناع کنند چراکه در صورت مشاهده سواری ۲ نفر، مینیبوس ۳ نفر و اتوبوس ۵ نفر به بالا وسیله نقلیه به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره میشود.
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