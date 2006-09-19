موفقيت در چين در اولويت برنامه هاي تيم ملي است/ اميدواريم با دست پر به ايران برگرديم

غلامرضا محمدي درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملكرد كشتي گيران درچين بناي تصميم گيري درخصوص مسابقات دوحه خواهد بود و تركيب قطعي تيم پس ازمسابقات چين مشخص مي شود.

وي افزود: شرايط تيم ملي درحال حاضر بهتر ازسال گذشته است و به تمام اعضاي تيم براي كسب مدال اميدوارهستيم زيرا تركيب تيم شامل مهره هاي ارزنده اي است.

محمدي ادامه داد: حيدري و محمدي از اميدهاي اصلي كسب مدال هستند. بذري و يزداني درعين جواني شانس دريافت مدال دارند و معصومي ، جوكار و داداشي بسيار باانگيزه اند بنابر اين تركيب تيم آماده كسب مدالهاي رنگارنگ است.

وي خاطرنشان كرد: در دو روز باقي مانده به اعزام فرصت مناسبي است تا كشتي گيران را به اوج آمادگي جسماني برسانيم و روحيه مبارزه طلبي و پيروزي را درآنها تقويت كنيم.

محمدي يادآورشد: در صورتي كه مورد خاصي پيش نيايد اين تيم مي تواند با دست پر از رقابتهاي جهاني چين بازگردد و برگ زريني در كارنامه كشتي آزاد كشورمحسوب شود.

تيم ملي كشتي آزاد بزرگسالان كشور روز چهارشنبه 29 شهريورماه تهران را به مقصد كوانگ جو در چين ترك مي كند تا به مصاف رقيباني از سراسر جهان برود.