به گزارش خبرنگار مهر، سید پیروز موسوی صبح پنجشنبه در اولین جلسه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل جزیره خارگ با اشاره به اینکه جزیره خارگ از مهمترین مناطق پدافند غیرعامل در کشور است اظهار کرد: پدافند غیرعامل تنها مختص زمان جنگ نیست و این نوع پدافند برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر حوادث است.

وی افزود: در جزیره خارگ با توجه به حضور شرکت‌های عظیم صنعت نفت باید با اقدامات پیشگیرانه و تمهیدات ایمنی به‌صورت ویژه قبل از وقوع بحران صورت گیرد تا از خسارات جلوگیری یا آنها را به حداقل برسانیم.

موسوی مهمترین اهداف تشکیل پدافند غیر عامل را ایمن‌سازی مراکز حیاتی، حساس و مهم، تامین نیازهای حیاتی و به حداقل رساندن تاثیر بحران و تهدیدها و تداوم اداره جزیره خارگ در شرایط بحران عنوان کرد.

فرمانده ارشد مدیریت بحران خارگ در خصوص اصول پدافند غیر عامل گفت: مجموعه اقدامات بنیادی و زیربنایی در این جزیره و به‌ویژه شرکت‌های نفتی مستقر در این جزیره باید صورت پذیرد و هر شرکت باید کارگروهی در ارتباط با پدافند غیر عامل ایجاد کند.

موسوی تصریح کرد: پدافند غیرعامل یکی از مسئولیت‌های ذاتی دستگاه‌ها محسوب می‌شود که مدیران با جدیت در راستای کاهش آسیب‌پذیری‌ها و افزایش پایداری‌ها در برابر بحران‌ها و تهدیدات عمل کنند.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با بیان اینکه برخی آموزش‌ها در پدافند غیرعامل برای عموم مردم ضروری است افزود: کارگروه‌های ویژه‌ای در مورد آموزش تشکیل خواهد شد و آموزش را به دو صورت عمومی و تخصصی در جزیره دنبال خواهیم کرد.

موسوی اضافه کرد: شرکت‌های آسیب‌پذیر در منطقه باید بر شناسایی پتانسیل‌ها، امکانات و تجهیزات و برگزاری دوره‌های آموزشی و مانورهای آمادگی و انجام فعالیت‌های تبلیغاتی درخصوص پدافند غیر عامل اهتمام ویژه داشته باشند.