محسن مهرعلیزاده در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها درباره تغییر وزیر ورزش و جوانان گفت: به اعتقاد من گودرزی زحمات زیادی برای ورزش ایران کشید و جا دارد که از او بابت این زحماتش تشکر کنم و حضور جناب سلطانی فر را به فال نیک می‌گیریم زیرا او یکی از مدیران باتجربه است و می تواند عملکرد مثبت و قابل قبولی در وزارت ورزش و جوانان داشته باشد.

مهرعلیزاده در ادامه خاطرنشان کرد: چند نکته را باید به شما بگویم و آن هم متاسفانه اختلافاتی بود که بین کمیته المپیک و وزارت ورزش به وجود آمده بود و این مساله باعث شده بود تا پای فدراسیون های ورزشی و حتی IOC به این موضوع کشیده شود که این مساله برای ما خوشایند نبود و این یک اتفاق ناگوار برای ورزش ما بود و به اعتقاد من با تمام زحماتی که گودرزی برای ورزش کشید این مساله می توانست پای خیلی ها را به ورزش ما باز کند و متاسفانه عده ای که به دنبال خط و خطوطی جداگانه بودند و حاشیه سازی می کردند می رفتند تا ورزش ما را دچار چالش کنند و زحماتی را که جناب گودرزی برای ورزش کشیده بود ضایع کنند.

وی ادامه داد: در رده های پایین تر افرادی بودند که به دنبال حاشیه سازی برای ورزش بودند و بعضا به دلیل اینکه اشرافی هم به برخی فدراسیون ها داشتند در این عملیات موفق شدند و مطمئنم با مدیریت اجرایی که آقای سلطانی فر دارد می تواند این نقاط حساس را شناخته و درصدد رفع آن بربیاید و حداقل کاری که سلطانی فر می تواند در این چند روزی که به وزارت ورزش آمده انجام دهد جلوی این حاشیه سازی ها را بگیرد و اجازه ندهد که برخی ها از فدراسیون ها سوءاستفاده کنند.

مهرعلیزاده در پاسخ به این پرسش که آیا نسبت به زمان حضور شما در سازمان تربیت بدنی آیا ورزش ما در رشته های مختلف پیشرفتی داشته است، گفت: قاعدتا در بعضی رشته ها پیشرفت داشتیم و با توجه به اینکه امکانات بهتری نسبت به این گذشته وجود دارد این پیشرفت طبیعی بوده است اما در بعضی رشته ها و قبل از دوره ریاست جمهوری روحانی مشکلات زیادی در ورزش بود و پیشرفت محسوسی در برخی رشته ها وجود نداشت اما نمی توانیم پیشرفت هایی که در آن دوره هم بود نادیده بگیریم و بگوییم سازمان تربیت بدنی در آن دوران عملکرد مثبتی نداشته است.

وی تاکید کرد: مثلا در آن دوره بحث خصوصی سازی کاملا متوقف شد و مشکلاتی به وجود آمد اما با آمدن دکتر روحانی تلاش بر این بود تا این مشکل برطرف شده و تا حدودی این معضل برطرف شود.

مهرعلیزاده در ادامه خاطرنشان کرد: باید صبور باشیم و اجازه دهیم وضعیت جدید ورزش و همکارانش با صبر و تحمل کارشان را آغاز کرده و نقاط ضعف را برطرف کنند و شاهد شکوفایی بیش از پیش ورزش کشورمان باشیم.

رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی در پاسخ به این پرسش که آیا تیم ملی می تواند با کی‌روش می تواند به جام جهانی صعود کند، گفت: با توانی که من در سرمربی و بازیکنان می بینم مطمئنم که این تیم به جان جهانی صعود خواهد کرد.

مهرعلیزاده در پایان و در پاسخ به این پرسش که عده ای اعتقاد دارند کی‌روش نتوانسته انتظارات فوتبالی ها را برآورده کند گفت: از زمان حضور کی‌روش در ایران او تلاش زیادی کرده و توانسته فوتبال ملی ما را متحول کند و اوج تحول را ما در برزیل دیدیم که ایران توانست در مقابل تیم های بزرگ دنیا خصوصا آرژانتین بازی قابل قبولی از خود ارائه داده و فوتبال ایران را به دنیا معرفی کند.