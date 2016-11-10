به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی پیشرفت برنامه های علمی حفاظت و بهبود محیط زیست استان فارس، گفت: با توجه به وضعیت موجود انچه که باید بیش از گذشته مد نظر قرار داده شود حفاظت از جنگل ها و مراتع است که در این راستا ۴۳ بالگرد و هواپیمای امداد رسان و آب پاش در ۱۴ نقطه کشور مستقر شده است.

وی ادامه داد: توافق مشترکی نیز میان وزارت دفاع، جنگل ها و مراتع و سازمان برنامه و بودجه منعقد شده که به طور حتم کمک خواهد داشت تا کمبود های مجموعه جبران شود و تجهیزات لازم را خریداری خواهیم کرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور با اشاره به اینکه طرح کمربندی سبز در کشور اجرایی شده، گفت: با توجه به راهپیمایی بزرگ اربعین طرح کمربندی سبز از استان ایلام اجرایی شده است.

ابتکار تصریح کرد: این طرح توسط خود زائرین که پیاده روی می کنند اجرایی و کاشت نهال انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه زیست محیطی کشور در حال تدوین است، گفت: این برنامه برای معادن کشور در حال تدوین است و همچنین آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیک در حال بررسی است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ومحیط زیست کشور با بیان اینکه خشکسالی چندین سال گذشته به گونه ای است که باید از تمامی منابع آبی کشور استفاده کنیم، گفت: استانها و شهرهایی که دارای شهرک صنعتی است باید مراقب باشند که پسابهای صنعتی از بین نرود بلکه باید این آب نیز وارد چرخه شود.

ابتکار ادامه داد: آب های صنعتی، کشاورزی و... باید بازچرخانی شود و نباید اجازه داد که منابع آبوده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه لایحه هوای پاک در مجلس شورای اسلامی است، گفت: این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که امیدوارم به سرعت مصوب شد تا فعالیت های ما به طور کلی همراه با قانون باشد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ومحیط زیست کشور تصریح کرد: سامانه یکپارچه معاینه فنی نیز به زودی افتتاح می شود که به طور حتم در وضعیت داشتن هوای پاک در کشور بسیار موثر است.

ابتکار با اشاره به اینکه در بحث کاهش آلودگی هوا شیراز دارای جایگاه مناسبی است، گفت: نتیجه بررسی دستگاه های سنجش هوا نشان از پاکی وضعیت در شیراز است اما این روند باشد ادامه داشته باشد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تغییر اقلیم در فارس مشخص است، گفت: خشکسالی های چند سال اخیر وضعیت اقلیمی فارس را تغییر داده و باید برای رسیدگی به این وضعیت نیز راه چاره داشت.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ومحیط زیست کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه حفظ محیط زیست وظیفه تمامی دستگاه ها و سازمان ها است، گفت: تاکیدات مقام معظم رهبری در بحث محیط زیست کاملا راه را برای تمامی دستگاه ها مشخص کرده است و خوشبختانه دولت یازدهم نیز نگاه ویژه ای به این بخش دارد.

ابتکار تاکید کرد: کاهش تورم، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از فعالیت های مهم دولت است که در کنار این موارد نگاه ویژه دولت را به محیط زیست شاهد هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان محیط زیست کشور از صبح امروز تا شامگاه در ۳ جلسه محیط زیستی و یک جلسه سیاسی شرکت خوهد کرد.