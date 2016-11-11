سوریه تیم جنگنده و فیزیکی است

بیژن ذوالفقارنسب در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در خصوص تیم ملی فوتبال ایران، گفت: ما یک دیدار حساس را مقابل سوریه خواهیم داشت و با توجه به شناختی که از کادر فنی تیم ملی دارم می توانیم این بازی را با موفقیت به پایان برسانیم.

کارشناس فوتبال ایران تاکید کرد: نمی توانیم سوریه را تیم دست و پا بسته بدانیم. سوری ها تیم فیزیکی هستند و بسیار جنگنده در زمین ظاهر می شوند. ما باید به گونه ای عمل کنیم تا بتوانیم در هوای شرجی مالزی این تیم را شکست داده و یک گام دیگر برای صعود به جام جهانی بردایم.

وی گفت: از زمان حضور کی روش در ایران شاهد یک اتفاق خوب در ایران بودیم و آن هم این است که سرمربی پرتغالی تیم ملی به جوانان بهای زیادی داده است. در این مدتی که کی روش در ایران حضور داشته ما شاهد حضور بازیکنانی در تیم ملی بودیم که شاید خیلی از مربیان دیگر چنین کاری را انجام نمی دادند و این قدر به جوانان اهمیت نمی دادند.

ذوالفقار نسب خاطرنشان کرد: کی روش توانست با این جوانان بازیهای خوبی ارائه دهد و مردم را به صعود به جام جهانی امیدوار کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا لیگ ما نسبت به گذشته پیشرفت داشته است یا خیر، گفت: مطمئنا فوتبال ما پیشرفت داشته است که توانسته ایم بازیهای قابل قبولی از خود ارائه داده و جوانان خوبی را به تیم ملی بدهیم.

وی ادامه داد: جدا از اینکه چند لژیونر در تیم ملی حضور دارند اما بازیکنان جوان و آینده دار ما نشان دادند که می توان از دل لیگ، فوتبالیست های خوبی را به تیم ملی داد و شاهد موفقیت های روزافزون تیم ملی بود.

ذوالفقار نسب در خصوص انتقاد برخی مربیان از تعطیلات مکرر لیگ به خاطر تیم ملی گفت: باید بپذیریم که تعطیلات زیاد نیز به ضرر باشگاه ها خواهد بود. باشگاه ها مجبورند چندین بار برای حضور دوباره در لیگ هم دیدارهای تدارکاتی برگزار کنند و هم بدنسازیهای مکرری انجام دهند تا بتوانند خود را برای حضور در لیگ آماده نگه دارند.

مربی پیشین تیم ملی تاکید کرد: شاید تنها گلایهای که بتوان به کی روش گرفت همین تعطیلات طولانی لیگ است که درست برخلاف تمامی کشورهای صاحب فوتبال که تنها ۳ یا ۴ روز قبل از دیدارهای ملی، بازیهای باشگاهی شان را تعطیل می کنند اما ما چیزی نزدیک به یک ماه تعطیلی لیگ داریم که این ضرر بدی به فوتبال ما زده است.

ذوالفقار نسب در پایان و در خصوص درگذشت محروم منصور پورحیدری گفت: وی یکی از مربیان بزرگ فوتبال ایران بود و هم در تیم ملی، هم در باشگاه استقلال زحمات زیادی برای فوتبال ما کشید و فکر می کنم هرگز همانند او دیگر کسی در فوتبال ما وجود نخواهد داشت.