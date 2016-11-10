مددجویان امداد ۷درصد از تولیدات گوشت ولبنیات کشور راتامین می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امید در همایش دو روزه مدیران کل کمیته امداد در خراسان رضوی به تبیین وضعیت اشتغال و خودکفایی مددجویان تحت حمایت پرداخت.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد در این همایش با بیان اینکه ۱۳۵ هزار و ۵۶۸ مورد مشاغل خرد و خانگی برای مددجویان این نهاد ایجاد شده است، گفت: بیش از ۵۰ درصد از ۲۲۰ هزار اشتغال خرد در کشور را کمیته امداد ایجاد کرده است.

وی با اشاره به فعال بودن ۵۱۶ هزار طرح خوداشتغالی در سطح کشور اظهار کرد: از این تعداد ۶ درصد در حوزه کشاورزی، ۳۷ درصد در حوزه دامپروری، ۱۲ درصد در حوزه صنایع دستی، هفت درصد در حوزه صنعت و معدن، ۳۷ درصد در حوزه خدماتی و یک درصد در حوزه شیلات است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد اظهار کرد: هم اکنون حدود هفت درصد از تولیدات گوشت و لبنیات و ۱۶ درصد از صنایع دستی کشور توسط مددجویان کمیته امداد تامین می شود.

امید با بیان اینکه ۲۰ درصد از اشتغال ایجاد شده در کشور توسط کمیته امداد محقق شده است، گفت: از محل اجرای ۵۱۶ هزار طرح اشتغال در این نهاد، طبق برآورد انجام شده سالانه ۳هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال درآمد اقتصادی برای مددجویان فراهم می شود که به طور میانگین هر طرح معادل ۷۰ میلیون ریال سودآوری اقتصادی دارد.

وی با بیان اینکه یک سوم خانواده های تحت پوشش این نهاد دارای شغل هستند، اظهار کرد: بر اساس برآورد انجام شده، امسال ۱۰۰ هزار خانواده به واسطه اشتغال از تحت پوشش کمیته امداد خارج می شوند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با بیان اینکه امسال، یک میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار تحت پوشش این نهاد مورد استعداد سنجی قرار گرفته اند، بیان کرد: ۵۶۰ هزار خانوار از این تعداد بین یک تا چهار نفر نیروی کار دارند و مجموعا ۸۴۱ هزار نفر مستعد اشتغال هستند.

امید بیان کرد: در صورت پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال وام اشتغال به ۵۰۰ هزار مددجو، مجموعا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای این منظور لازم است.