کمبود فضای درمانی در دلفان/ بیمارستان دوم در شهرستان احداث شود

علی رستمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی ایجاد دانشکده پرستاری و ساخت بیمارستان دوم در شهرستان دلفان را از خواسته های مهم و اساسی مردم این شهرستان عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به استقبال مسئولان و مشارکت مردم شهرستان در واگذاری زمین مورد نیاز برای این دو طرح امیدواریم مسئولان بهداشت و درمان با در نظر گرفتن محرومیت منطقه، کمبود زیرساخت های بهداشتی درمانی در دلفان و موقعیت جفرافیایی نسبت به تحقق این امر گام بردارند.

وی با اشاره اینکه نواقص و مشکلات فراوانی در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد گفت: تصمیمات مطلوبی در جلسه با رئیس دانشگاه علوم پزشکی برای رفع این مشکلات گرفته شده است.

نماینده مردم دلفان و سلسله در مجلس شورای اسلامی در دیداری که با وزیر بهداشت نیز داشتیم بسیاری از مسائل، مشکلات و کمبودها در این حوزه مطرح شد که قول های مساعد وزیر نوید بخش توسعه حوزه بهداشت و درمان دلفان خواهد بود.

رستمیان گفت: مردم شهرستان دلفان همواره در امر اهدای زمین زمین برای ادارات، ارگان های و اماکن خدماتی همکاری چشمگیری با دولت داشته اند و امیدوار هستیم در بحث ساخت بیمارستان دوم نیز این مشارکت ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به ساخت مرکز بهداشتی درمانی در منطقه «ایرانشاهی خاوه» شهرستان دلفان افزود: همچنین ساخت مرکز بهداشتی درمانی سایت ۶۴۱ واحدی مسکن مهر از مصوبات جلسه با رئیس دانشگاه علوم پزشکی بود و کلنگ ساخت آن به زودی به زمین زده می شود.

نماینده مردم دلفان و سلسله در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از نیاز های شهرستان دلفان راه اندازی کلینیک دندانپزشکی بود که خوشبختانه این طرح نیز در جلسه با رئیس دانشگاه علوم پزشکی مصوب شد و قرار است مقدمات لازم برای احداث ساختمان مورد نیاز این طرح فراهم شود.