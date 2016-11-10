تقویت اقتصاد مرزی در کردستان باید در اولویت قرار گیرد

‌ به گزارش خبرنگار مهر، حسین فیروزی امروز پنج شنبه در مراسم روز ملی صادرات وتجلیل از صادرکنندگان برتر کردستان که در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری برگزارشد، گفت: مردم استان های مرزی هم چون کردستان علاوه بر امنیت مرزها از امنیت اقتصادی کشور هم دفاع می کنند.

وی عنوان کرد: ما می خواهیم سهم خود را در توسعه اقتصادی کشور از طریق مرزهای رسمی شهرستان های بانه و مریوان ایفا کنیم.

وی با اشاره به اینکه بدست آوردن بازارهای خارجی نیازمند مدرن شدن توسعه تجارت است، اظهارداشت: متاسفانه هنوز هم مبادلات کالا در کردستان به صورت سنتی بوده و هنوز مدرن نشده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای استاندار کردستان بیان کرد: با روی کارآمدن دولت تدبیر وامید رویکرد واردات محور کشور تغییر کرد و نگاه مسئولان از تسهیل واردات به سمت تسریع صادرات سوق پیدا کرد.

فیروزی ادامه داد: در زمینه صادرات محصولات در استان مشکلاتی وجود دارد که رفع بخشی از آن در سطح ملی امکان پذیر بوده وحل تعدادی هم نیازمند تدبیر استانی است.

وی اضافه کرد: متاسفانه ذهنیت تکیه به صادرات نفتی در کشورما نفوذ کرده و تبدیل به رفتار شده به گونه ای که اکثریت مردم ما استفاده از کالاهای خارجی را بر کالاهای داخلی ترجیح می دهند.

وی با اشاره به اینکه استقلال و رشد تولید با بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولیدات داخلی محقق می شود، عنوان کرد: در چند سال اخیر صادرات بر واردات پیشی گرفته است واین روند باید استمرار و سرعت بیشتری هم پیدا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای استاندار کردستان بر توجه به فعالان اقتصادی استان در نقشه توسعه صادرات کشور تاکید کرد و اظهارداشت: دراکثریت نقشه های تدوین شده تمامی نگاه ها متمرکز مرکز کشور است و این مسئله باید تغییر کند.

فیروزی بر جایگزینی اقتصاد مرز محور در استان های مرزی کشور هم چون کردستان به جای واردات محور تاکید کرد و افزود: انتظار می رود ایجاد زیرساخت های توسعه اقتصادی در منطقه ما به جد دنبال شود.