لزوم تامین اعتبار برای نوسازی و تجهیز شبکه توزیع برق

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف سرافراز پیش از ظهر پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات حوزه برق شهرستان اهر، گفت: تاکنون هیچ ریالی از بابت نوسازی شبکه ها، جابجایی تیرها و نصب کنتورهای جدید پرداخت نشده است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم مشارکت بخش های مختلف برای رفع نیازهای حوزه برق افزود: در کنار مصرف بهینه از برق از سوی مردم، ادارات و کارخانه ها لازم است نسبت به پرداخت به موقع قبوض نیز اقدام شود چرا که با اعتبارات محدود اصلاح و یا نوسازی شبکه ها انجام می شود.

خسارت ۳۴۰ میلیارد ریالی زلزله ارسباران به تأسیسات برق در اهر، هریس و ورزقان

سرافراز با بیان اینکه فقط در شهرستان اهر در یک سال گذشته ۷۵۴ اصله تیر برق در سطح شهر و روستاها جابجا شده است گفت: اداراتی که طرح های عمرانی در شهرها و روستاها دارند از جمله بنیاد مسکن در بحث طرح های هادی، فقط اجرای طرح ها را در نظر نگیرند بلکه جابجایی تأسیسات از جمله برق را نیز با اختصاص اعتبارات لازم در نظر بگیرند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی در پایان به خسارات ناشی از زلزله مرداد ۹۱ به حوزه تاسیسات و تجهیزات برقی اشاره کرد و گفت: در زلزله ارسباران ۳۴۰ میلیارد ریال خسارت به تأسیسات برق شهرستان های اهر، ورزقان و هریس وارد شده است.

لزوم رفع نواقص موجود در حوزه توزیع برق شهرستان اهر

فرماندار شهرستان اهر نیز در این نشست خواستار تأمین روشنایی و جابجایی تیرهای برق در چهار مسیر تازه بازگشایی شده و شهرک شیخ شهاب الدین اهری شد.

سید محمد عابدی همچنین با اشاره به اینکه در جریان زلزله سال ۹۱ در بعضی از روستاها تیرهای برق در وسط معابر باقی مانده است و همچنین در اجرای طرح های هادی نیز در اثر بازگشایی معابر تیرهای در وسط است خواستار عنایت ویژه مسئولان شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی در این زمینه شد.

فرماندار شهرستان اهر در پایان بر لزوم تأمین روشنایی در ورودی های شهرستان اهر تاکید و تصریح کرد: با توجه به تردد بالا در مسیرهای منتهی به شهرستان و وجود برخی نواقص در مورد روشنایی ورودی ها، توجه به این موضوع برای جلوگیری از حوادث رانندگی ضروری است.