حضور ۴۰۰ طلبه در چهار حوزه علمیه شهرستان قائن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابطحی مقدم ظهر پنج شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه چهار حوزه علمیه در شهرستان قاین وجود دارد، اظهار کرد: از این تعداد سه حوزه برادران و یک حوزه ویژه بانوان است.

وی با اشاره به اینکه از چهار حوزه شهرستان قاین دو حوزه بلند مدت و یک حوزه سفیران هدایت است، افزود: در حوزه بلند مدت ۱۵۰ نفر طلبه در دو سطح یک و دو مشغول به تحصیل هستند.

مسئول حوزه علمیه جعفریه قاین با بیان اینکه ۱۰۰ طلبه در حوزه سفیران هدایت و ۶۰ طلبه در حوزه خواهران مشغول به تحصیل هستند، گفت: تعداد ۱۰۰ طلاب نیز در سطح شهرستان کارهای تبلیغی انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه در مجموع بیش از ۴۰۰ طلبه در شهرستان قاین حضور دارند، بیان کرد: روز به روز حوزه های علمیه شهرستان قاین رشد کمی داشته است.

ابطحی مقدم با بیان اینکه اساتید مجربی از قم مشغول به آموزش در این حوزه ها هستند، تصریح کرد: تمامی برنامه هایی که در این حوزه ها انجام می شود در راستای عمل به بیانات مقام معظم رهبری است.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در سال های اخیر از حوزه های انقلابی یاد کردند و از حوزه های علمیه گلایه داشتند، عنوان کرد: حوزه انقلابی حوزه ای است که بتواند بجا و شایسته فعالیت کند و مبلغینی در راستای ولایت تربیت کند.

وی با بیان اینکه باید دغدغه مقام معظم رهبری را بدانیم و به آن سمت حرکت کنیم، افزود: بهتر است برخی از مسائل سیاسی کشور قبل از اینکه به رهبری برگردد در حوزه های علمیه مطرح شود.

مسئول حوزه علمیه جعفریه قاین با اشاره به اینکه باید مهدکودک ها و دبستان ها را دریابیم که منجر به برگزاری کلاس های غیر شرعی نشوند، گفت: کودکان می توانند در برخی موارد والدین خود را نصیحت و ارشاد کنند.