لیلی گلستان مدیر گالری گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: کتاب تازه ای را با عنوان «نقاشان همیشه پول دوست داشته اند» از فرانسه به فارسی ترجمه کرده ام که تا یک ماه دیگر منتشر می شود.

وی با اشاره به پژوهشی بودن این کتاب افزود: این پژوهش طی قرن ۱۶ تا ۲۱ میلادی انجام شده است با این موضوع که نقاشان چه کلک‌هایی را به کار می گرفتند تا آثارشان را به فروش برسانند.

به گفته گلستان، نویسنده این کتاب زنی فرانسوی است و درباره ۱۳ نقاش و راهکارهای آنها برای فروش آثارشان است.

کتاب «نقاشان همیشه پول دوست داشته اند» هم اکنون در مرحله صحافی است و تا یک ماه دیگر از سوی نشر مرکز منتشر می شود.

لیلی گلستان (تقوی شیرازی)، مترجم و مدیر گالری گلستان است که از قدیمی ترین گالری های تهران محسوب می شود.

«زندگی، جنگ و دیگر هیچ»، «گزارش یک مرگ»، «قصه‌ها و افسانه‌ها» و «مردی که همه چیز همه چیز همه چیز داشت» از کارهای او در حوزه ترجمه است.