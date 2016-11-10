ابراهیم صادقی در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در خصوص وضعیت سایپا تهران گفت: در حال حاضر باید بپذیریم که شرایط خوبی نداریم و نتوانستیم نتایجی که مورد نظرمان بود را کسب کنیم اما مطمئن باشید از هفته های آتی شرایط فرق خواهد کرد و ما به بالای جدول صعود خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: متاسفانه وقتی یک تیم نتایج خوبی نمی گیرد حواشی زیادی هم پیرامون این تیم قرار می گیرد و مدت ها بود که بحث جدایی فرکی از سایپا به وجود آمده بود که من به عنوان کاپیتان تیم اعلام می کنم که چنین چیزی وجود ندارد و فرکی کماکان سرمربی سایپا خواهد بود.

کاپیتان سایپا در ادامه تاکید کرد: قرار نیست هر تیمی اگر در چند بازی نتیجه نگرفت سرمربی آن عضو شود. باید به مربی فرصت داد تا با آرامش کارش را انجام دهد و من مطمئن هستم که حسین فرکی و بازیکنان با ارتباط نزدیک و همدلی که با یکدیگر دارند در آینده در سایپا موفق خواهند بود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تعطیلات لیگ سایپا را هم مورد آسیب قرار داده است، گفت: سایپا هم مثل سایر تیم ها از این تعطیلات ضربه خورده و تا تیم می آید به آمادگی کامل برسد مجددا لیگ تعطیل شده و مجددا باید برنامه ریزی برای آمادگی تیم را مربیان در دستور کار خود قرار دهند.

ابراهیم صادقی در پاسخ به این پرسش که آیا تیم ملی به جام جهانی صعود خواهد کرد گفت: با بازی هایی که تیم ملی از خود ارائه داده شک ندارم که به جام جهانی صعود خواهیم کرد و همه باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم حضوری موفق درجام جهانی داشته باشیم.

کاپیتان سایپا در پاسخ به این سوال که آیا به دنبال سرمربیگری در سایپا هستید یا خیر گفت: فعلا که به عنوان کاپیتان در حال بازی هستم ولی مدرک C مربیگری را گرفته ام و تلاش می کنم بعد از خداحافظی از فوتبال در کلاس های مربیگری حضور پیدا کرده تا بتوانم روزی به عنوان سرمربی روی نیمکت سایپا بنشینم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا در سال های اوج به تیم هایی مثل استقلال، پرسپولیس و یا سپاهان نرفتید گفت: در این فرصت کم نمی توانم جواب کاملی به شما بدهم اما زمانی که استقلال به دنبال من بود و پول خوبی هم به من می داد من سایپا را که به آن عشق می ورزیدم با پول کمتر برای این تیم بازی کردم و به حضورم در سایپا افتخار می کنم.

صادقی در پایان و در پاسخ به این پرسش که خیلی ها به دنبال این هستند که شما چه زمانی از فوتبال خداحافظی می کنید گفت: با هماهنگی که با مدیرعامل و سرمربی انجام دادم قرار است در اواخر فصل از فوتبال خداحافظی کنم و جایم را به جوانان جویای نام بدهم.