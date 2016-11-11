به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، نهضت قریشینژاد، بنیانگذار و رییس هیئت مدیره انجمن دوستداران ادبیات کودکان و نوجوانان اصفهان، در همایش دوسالانه «با من بخوان» که ۲۰ آبان ۱۳۹۵ در آرشیو ملی ایران برگزار شد، درباره تقویت سواد پایه از راه ادبیات در مناطق محروم به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی گفت: در تعریف سنتی، باسواد کسی است که خواندن و نوشتن بداند اما در آخرین تعریف یونسکو باسوادی یعنی توانایی شناخت، درک، تغییر، برقراری ارتباط، و محاسبه در استفاده از مواد چاپ شده در زمینههای گوناگون.
قریشی افزود: طبق طرح پرلز (نوعی مطالعه سواد پایه که هر ۵ سال یکبار در کشورهای علاقمند انجام میشود) که سه دوره در ایران انجام شده، به این نتیجه رسیدیم که تنها یک درصد دانش آموزان ابتدایی توانستند نمره بالاتر از نمره شاخص را بگیرند و بقیه زیر این نمره شاخص هستند، لذا ایران در این طرح و ردهبندی جزء کشورهای آخر است.
رییس هیات مدیره انجمن دوستداران ادبیات کودک و نوجوان، درباره عوامل عدم مطالعه عنوان کرد: ضعف در خواندن، تفسیر و درک مطلب از جمله این علتهاست و متاسفانه کودکان ما تنها خوب روخوانی میکنند و نمیتوانند با تفسیر متن، کاربرد آن را با زندگی خود بسنجند.
وی با اشاره به گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن به عنوان ۴ رکن آموزش زبان گفت: این فکر والدین که کودک دو رکن ابتدایی را به صورت خود به خود، و دو رکن بعدی را هم در مدرسه یاد میگیرد، باعث میشود تا به راحتی فرصت طلایی پرداختن به گوش دادن و سخن گفتن کودک خود را از دست بدهند و متاسفانه در ورود به مدرسه باید با برگشتی به قبل روی این موضوع کار کرد که البته وقت و انرژی بالایی میبرد.
قریشی با بیان اینکه در مناطقی از کشور طرح «با من بخوان» را طی دو مرحله انجام دادند، گفت: در مرحله اول، با توجه به ضعفهای آموزش زبان و آگاهی به اینکه کودکان قبل از ۶ سال باید گوش دادن و سخن گفتن را یاد بگیرند تا با درک ساختار زبان بتوانند خواندن و نوشتن را بیاموزند و پیشرفت تحصیلی داشته باشند، سد آموزش معلم محور شکسته شد. در مرحله دوم، گروهی برای ارزیابی مرحله اول مراجعه کرد و به خوبی شاهد تحول در شیوه تدریس معلمان و شادی بیشتر بچهها برای فراگرفتن بودیم.
در این همایش زهره قایینی، عضو هیات مدیره دفتر بینالمللی کتاب برای نسل جوان (IBBY)، ضمن تشکر از دست اندرکاران کتابخانه ملی برای رایگان در اختیار گذاشتن این مکان برای همایش یادشده، گفت: برنامه «با من بخوان» امسال معتبرترین جایزه بینالمللی ترویج خواندن آی. بی. آساهی را از آن خود کرد. این جایزه در اوکلند نیوزلند در سی و پنجمین کنگره دفتر بینالمللی کتاب برای نسل جوان به نمایندگان این برنامه اهدا شد.
به گفته قایینی، دو نمایندهای که در این کنگره شرکت کردند، نمایندگیِ نزدیک به ۳۰ آموزشگر، بیش از هزار مربی و آموزگار، و در آن زمان نزدیک به ۱۵ هزار کودک و نوجوان زیر پوشش برنامه «با من بخوان» را داشتند.
وی با اشاره به کودکان محروم و مناطق دور دست که هدف مخاطب این برنامه هستند، افزود: این حق کودکان است که از زیستگاه، ایمن بودن خانه و داشتن خوراک گرم بهره مند باشند. یکی از کیفیترین نیازهای کودکان، بهره بردن از فرهنگ سرشار و غنی انسانی است و این فرهنگ به توانمند شدن این کودکان در برابر دشواریهای زندگی کمک میکند. «با من بخوان» تنها نمیکوشد که این کودکان را آگاهی بخشد تا زندگیشان را با تواناییهای درونی بسازند، بلکه میکوشد همه آنهایی را که توانمند هستند و میتوانند یاریگر این کودکان باشند، به دگرگونه نگریستن فراخواند.
قایینی اظهار کرد: کار برنامههایی مثل «با من بخوان» دادن الگو و توانمند کردن جامعه محلی است. هنگامی که آنها تاکنون دیده نشدهاند، اگر الگویی برای برنامه فرهنگی کودکان داشته باشیم هسته و بذر اولیه کاشته شده است.
وی با اشاره به اینکه در همه جای این سرزمین کودکانی مجبور به کار هستند، گفت: این فراوانی نباید ما را بترساند یا از آن مسئولیتی که در برابر این گروه بزرگ داریم شانه خالی کنیم. ما به برنامهای پایدار نیاز داریم که ترویج کتابخوانی به این شکل و شیوه در آن جامعه نهادینه شود، در این سالها آموزگارانی جوان در کارگاههای آموزشی «با من بخوان» آموزش دیدند و میتوانند خود نیز در آینده کتابداران و آموزگاران دیگری را تربیت کنند.
در ادامه همایش فرشته دباغ، مسئول طرح «با من بخوان» محمودآباد شهرری، درباره نحوه کار کارگاههای آموزشی در جهت خواندن با نوزاد و نوپا در مناطق محروم صحبت کرد و همچنین ماریت تورن کویست، تصویرگر هلندی، درباره اینکه چگونه جرقه تصویرگری برایش زده شده و درپی آن به همراه زهره قایینی، برای گرفتن حقوق معنوی دو کتاب «فراتر از یک رویا» و «پرنده قرمز» تلاش کرده است، توضیحاتی را ارائه کرد.
همایش دو سالانه «با من بخوان» فردا ۲۱ آبان ۱۳۹۵ هم در تالار گنجینه سازمان و کتابخانه ملی ایران (آرشیو ملی) دنبال میشود.
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