به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام امروز در ديدار سفير جديد يمن در جمهوري اسلامي ايران، اظهار داشت: واكنش مسلمانان به چاپ كاريكاتورهاي موهن در مطبوعات غربي و اظهارات غيرمنطقي اخير پاپ، دولت هاي كشورهاي اسلامي را نيز به واكنش واداشت و بايد از اين پتانسيل موجود براي بازگرداندن موفقيت جهان اسلام استفاده مناسب برده شود.

هاشمي رفنسنجاني؛ تلاش مردم عراق براي به دست گرفتن سرنوشت خود و قطع دخالت بيگانگان، حركت مردم افغانستان براي اداره كشورشان براساس دين اسلام و همچنين مقاومت اخير مردم لبنان و فلسطين در مقابل رژيم صهيونيستي را از دلايل ديگر احياي تمدن اسلامي عنوان كرد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين ديدار، كشور يمن را ريشه دار و با تمدن كهن خواند و افزود: جمهوري اسلامي ايران علاقمند به گسترش روابط با كشورهاي اسلامي منطقه كه داراي اشتراكات فرهنگي و تاريخي با ايران هستند، مي باشد.

وي افزود: جمهوري اسلامي ايران براي همكاري با يمن هيچ محدوديتي قائل نيست و بايد تلاش شود تا از شرايط موجود در جهت اهداف مشترك دو كشور بهره گيري مناسب شود.

سفير جديد يمن در جمهوري اسلامي ايران در اين ديدار با تاكيد بر حق مشروع جمهوري اسلامي ايران در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي تصريح كرد: فعاليت هاي ايران در چارچوب مفاد ان پي تي است و كشورهاي منطقه بر پاكسازي خاور ميانه از سلاح هاي كشتار جمعي تاكيد دارند.

جمال السلال خواهان تعميق و گسترش روابط دو كشور شد و افزود: انتقال تجربيات جمهوري اسلامي ايران درمورد سازندگي و توسعه در بخش هاي مختلف مي تواند به روابط جمهوري اسلامي ايران و يمن رشد قابل ملاحظه اي دهد.