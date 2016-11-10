به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتی مهر بعدازظهر پنج‌شنبه در حاشیه بررسی نقشه‌های هواشناسی به خبرنگار مهر گفت: انتظار می‌رود در بازه زمانی ذکر شده هوای پاییزی در اغلب مناطق کشور و استان استقرار یابد.

وی با تأکید به اینکه نیمه شمالی کشور و از جمله استان اردبیل تحت حاکمیت توده هوای سرد و نیمه جنوبی تحت تأثیر توده هوای معتدل تا گرم خواهد بود، اضافه کرد: پیامد این شرایط جوی بارش باران و برف در مناطق جنوبی و مرکزی استان است.

مدیرکل هواشناسی استان تصریح کرد: از ۱۴ تا ۲۵ آبان ماه آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری با افزایش دما در طول روز و کاهش دما در طول شب خواهد بود.

دولتی مهر اضافه کرد: از ۲۶ تا ۲۹ آبان ماه با نفوذ سامانه نسبتاً پایدار دمای هوا نسبت به روزهای قبل چهار تا هشت درجه کاهش یافته و بارش برف و باران به صورت پراکنده تجربه خواهد شد.

وی با بیان اینکه در روز ۳۰ آبان ماه مصادف با اربعین حسینی جو استان بدون بارندگی توأم با هوای سرد پیش‌بینی می‌شود، ادامه داد: از اول تا چهار آذرماه مجدداً جوی پایدار در آسمان استان حاکم می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان به ورود موج دوم ناپایداری‌ها از پنجم تا هشتم آذرماه اشاره و تأکید کرد: در این مدت زمان مناطقی از استان شاهد بارش باران و برف خواهد بود و دمای هوا بار دیگر کاهش می‌یابد.

دولتی مهر تصریح کرد: از ۹ تا ۱۲ آذرماه با خروج سامانه ناپایدار بار دیگر جوی پایدار در آسمان استان حاکم می‌شود.