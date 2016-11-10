به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه هفتمین روز از نمایشگاه مطبوعات، از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.

وی قرار بود پس از بازدید از غرفه رسانه‌ها، در نشستی خبری، به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد اما در زمان بازدید وی، عده ای از خریداران مسکن مهر پردیس، با شعار "ما نزول نمی‌دهیم" نسبت به دریافت سود بانکی پیش از تحویل مسکن مهر اعتراض کردند. سرانجام رئیس کل بانک مرکزی از درب پشتی نمایشگاه خارج شد و به نظر می‌رسد که نشست خبری وی هم کنسل شده باشد.

معترضان مسکن مهر پس از سخنرانی نماینده آنها در نمایشگاه، از سوی نیروی انتظامی به بیرون هدایت شدند. گفتنی است ثبت نام مسکن مهر در حدود ۵ سال پیش در حالی انجام شد که به آنها اعلام شده بود در مدت یکسال این واحدها به آنها تحویل داده می‌شود.