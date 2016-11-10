به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، علیرضا رئیسی در آیین تکریم و معارفه معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه گفت: دانشجویان دانشگاه فرزندان، نخبگان و ستارگان امید و آینده این سرزمین هستند که به دست ما سپرده شدهاند و این بار مسئولیت مسئولین دانشگاه را دوچندان میکند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر با یادآوری ماموریت اصلی دانشجویان در کسب علم گفت: با تلاشهای صورت گرفته در معاونت دانشجویی و فرهنگی فضایی ایجاد شده که همه دانشجویان قدرت بیان، گفت و گو، تعامل و بحث در چارچوب قانون را دارند.
رئیسی با یادآوری اهمیت نقش مراقبتی مسئولین دانشگاه تصریح کرد: گاهی آفتی به دامان دانشجوی ما میافتد که موجب بروز آسیب از بیرون از خانواده دانشگاه میشود.
وی افزود: همواره باید مراقب باشیم تا آفاتی که خارج از دانشگاه دامن گیر دانشجویان میشود موجب بروز تفکرات و حرکاتی نشود که خارج از چارچوب و قوانین است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از حضور پرشور دانشجویان در فعالیتهای علمی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، مذهبی، و سیاسی دانشگاه گفت: وجود تشکلهای صنفی، انجمنها و کانونهای مختلف نوعی تمرین برای آینده اجتماعی و حرکت در چارچوب قانون است لذا درخواست میکنم همه دانشجویان در کانونهای مختلف حضور پیدا رده و فعالیت داشته باشند.
رئیسی خاطر نشان کرد: همه تشکلهای دانشگاه در انجام فعالیت درچارچوب قانون آزادند و همواره از نقد دانشجویان از مسئولین دانشگاه استقبال میکنم و توصیه میکنم که در همه امور رضایت خداوند را در نظر داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تکریم حسین قائدی و معارفه محمد مهدی محمدی باغملایی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر با حضور جمعی از مسئولان دانشگاه و تشکلات دانشجویی در سالن کنفرانس مجمتع آموزشی اندیشه پردیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر برگزار شد.
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