50 درصد مدارس با مشاركت مردم بنا شده است / 52 هزار مدرسه كشور نمازخانه ندارد

غلامحسين حيدري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در توصيف يك مدرسه خوب و مناسب ، گفت: در مدرسه اي كه قرار است دانش آموزان در آن تمام وقت درس بخوانند ، نيازمند امكانات آزمايشگاهي ، نمازخانه و... هستيم و اين در حالي است كه تا رسيدن به حد مطلوب ، فاصله زيادي داريم.

معاون وزير آموزش و پرورش همچنين تصريح كرد: 52 هزار مدرسه در كشور فاقد نمارخانه است و خيرين مسجد ساز مي توانند به جاي ساخت مساجد ، براي مسجد سازي در مدارس اقدام نمايند.

وي تاكيد كرد: در قانون توسعه برنامه چهارم ، بخش اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي براي ساخت مدارس تسهيلات و معافيت هاي مالياتي ويژه اي در نظر گرفته شده است.

حيدري در خصوص جذب مشاركت هاي مردمي براي ساخت مدارس ، خاطر نشان ساخت: رسيدن رقم 15 هزار توماني ساخت مدرسه در سال 64 به 300 ميليارد تومان كنوني ، نشان دهنده به كارگيري روش هاي ابتكاري و تشويق اين افراد در همايش ها ، برنامه هاي تبليغي ، راديويي و تلويزيوني است و اميد مي رود اين جذب مشاركت ها توسعه بيشتري نيز پيدا كنند.