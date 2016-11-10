تعرفه های پرستاری بدون پول اجرا نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در نشست خبری که در محل نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، در پاسخ به سئوالی پیرامون دلایل اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری افزود: دلیل اجرا نشدن این قانون این است که مجلس برای آن اعتباری پیش بینی نکرده است.

وی با عنوان این مطلب که مجلس خیلی قانون تصویب کرده است، افزود: در برنامه های سوم، چهارم و پنجم شاهد قوانینی بودیم که هنوز اجرا نشده اند و امیدواریم برنامه ششم توسعه نیز به سرنوشت برنامه های قبلی دچار نشود.

وزیر بهداشت با خطاب قرار دادن نمایندگان مجلس اظهار داشت: نمایندگان آمال و آرزوها را در قالب برنامه نیاورند. کشور ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه سالانه دارد که می بایست قوانین را بر اساس همین بودجه تصویب کرد.

هاشمی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس مدعی هستند تنها ۳۰ درصد از برنامه پنجم اجرا شده است، گفت: از جمله این قوانین قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است که اعتبار آن در همان زمان تصویب دیده می شد امروز مشکلی برای اجرای آن وجود نداشت.

وی افزود: پرستاران می بایست به سراغ مجلس بروند و از نمایندگان بخواهند برای اجرای قانون تعرفه گذاری در سال ۹۶ اعتبار تخصیص داده شود.

هاشمی تصریح کرد: آرزوی وزارت بهداشت این است که همه پرستاران از شرایط، معیشتی مناسبی برخوردار شوند.

وزیر بهداشت در ادامه پیرامون با عنوان این مطلب که دولت با مشکلات اقتصادی مواجه است افزود: بخشی از مشکلات اقتصادی متوجه طرح تحول سلامت است به طوری که ما در حال حاضر مشکلات جدی در بیمارستانها و شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی داریم.

وی اظهار امیدواری کرد که ۸ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه که نمایندگان مجلس تصویب کرده اند هرچه زودتر عرضه شود تا بتوان بدهی بیمه ها را پرداخت کرد.

وزیر بهداشت به موضوع برنامه سلامت الکترونیک اشاره کرد و خاطرنشان کرد: تاکنون ۵۰ میلیون نفر در سامانه الکترونیک سلامت ثبت شده اند و امیدواریم تا آخر دولت همه ایرانیان دارای پرونده الکترونیک سلامت شوند.

هاشمی با اعلام اینکه در قالب طرح تحول سلامت ۱۹ میلیون نفر در بیمارستانها از حمایت مالی برای خدمات بستری برخوردار شده اند، افزود: سم بستری برای روستائیان ۳ درصد و برای شهرنشینان ۶ درصد است.

وی همچنین به انجام ۹۴ میلیون ویزیت سرپایی تخصصی در ۶۵۸ کلینیک ویژه با نرخ ۳ هزار تومان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵ هزار و ۸۰۰ متخصص و فوق تخصص در ۳۰۱ شهر کشور مشغول خدمت به مردم هستند.