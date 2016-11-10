به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی عصر پنجشنبه در کارگاه آموزشی «روابط عمومی و کارکردهای رسانهای» و چهارمین جلسه شورای اطلاعرسانی استان گلستان، اظهار کرد: توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی درگرو انسان است و توسعه فرهنگی در رأس همه توسعههاست.
وی با تأکید بر اینکه تا حرفهای عمل نکنیم رشد و تعالی اتفاق نمیافتد، افزود: هنوز برخی از مدیران در حال فرافکنی هستند و اقدامات را به دوش مدیران قبلی و دیگران میاندازند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان ادامه داد: متأسفانه اخلاق را باختهایم و از خیلی از خط قرمزها گذشتهایم، گذشت را فراموش کرده و فکر میکنیم کهنهشده است.
وی با یادآوری اینکه روزگاری علم و فرهنگ از این سرزمین به غرب رفته است، خاطرنشان کرد: هماکنون به موضوعات تخصصی نگاه نکرده و بهدرستی از ظرفیتها استفاده نمیکنیم.
طهماسبی با تأکید بر اینکه باید کارشناسان خبره و پویا در پستهای مدیریتی خاص بهویژه روابط عمومی ادارات داشته باشیم، تصریح کرد: متأسفانه هماکنون برخی از مدیران روابط عمومیها را به حاشیه برده و توجه ویژهای به آنها ندارند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان تأکید کرد: تا در مدیران تحول ایجاد نشود امکان ندارد شاهد رشد و تعالی در همه حوزههای استان باشیم.
روابط عمومی محور توسعه دستگاه اجرایی است
وی همچنین نقش روابط عمومی را در اطلاعرسانی، فرهنگسازی و گفتمان سازی مهم دانست و افزود: بسیاری از روابط عمومیها شناخت کافی از جایگاه خود و مخاطب ندارند و باید این مهم در دستور کار قرار گیرد.
طهماسبی بابیان اینکه بسیاری از مسئولان و مردم از عملکرد دستگاههای اجرایی مطلع نیستند، ادامه داد: هنوز هستند عدهای که میپندارند اگر اطلاعرسانی در خصوص عملکرد دستگاه اجرایی خود داشته باشند، ریا میشود.
وی با تأکید بر اینکه آموزش باید سرلوحه کار روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی قرار گیرد، یادآور شد: هرچه اطلاعرسانی و فرهنگسازی بهتری داشته باشیم انسانهای توسعهیافتهتری خواهیم داشت و تنها در این شرایط است که مشکلات مردم زودتر رسیدگی شده و مردم بیشتر نتیجه میگیرند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان بابیان اینکه هماکنون به دلیل ضعف در اطلاعرسانی عدهای از مردم از دولت تدبیر و امید ناامید شدهاند، اظهار کرد: به دلیل نبود اطلاعرسانی دقیق، عدهای به دنبال کوچک و ضعیف نشان دادن عملکرد دولت هستند.
وی از روابط عمومیها بهعنوان محور توسعه دستگاههای اجرایی نام برد و تأکید کرد: باید دقت کنیم نشر اطلاعات با تخریب، بزرگنمایی و عدم شفافیت همراه نباشد.
طهماسبی با تأکید بر بهرهگیری از دانش و فن روز توسط روابط عمومیها، تصریح کرد: نقش روابط عمومیها در اطلاعرسانی، بسترسازی در حوزه کاری، هدایت و تحول در برنامهریزی دستگاه بسیار تأثیرگذار است و روابط عمومیها باید به مشاورین امین برای مدیران در بازنگری، اصلاح و تعیین اولویتها و ایجاد تحول در دستگاه اجرایی تبدیل شوند.
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