متولیان انتقال واحدهای شن و ماسه ازحاشیه رودبشار شانه خالی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: انتقال برخی از کارخانه های شن و ماسه و عدم انتقال تعدادی دیگر از این واحد ها اعتراضاتی را به همراه داشته است.

محنایی با بیان اینکه کارخانه های منتقل شده نسبت به هزینه حمل بار بالا و انتقال این کارخانه ها به مناطق دورتر نسبت به واحد های باقیمانده معترض هستند، عنوان داشت: دستگاه های اصلی در این موضوع اداره کل امور آب، منابع طبیعی، محیط زیست و صنعت ومعدن هستند.

وی افزود: در رابطه با انتقال و یا ماندن واحد های تولیدی بر اساس ضوابط، مقررات و دستورالعمل های موجود عمل شود.

محنایی بیان داشت: دستگاه های متولی در خصوص واحد های شن و ماسه بر اساس نظرات کارشناسی عمل کرده و قانون ومقررات فصل الخطاب موضوع انتقال یا ماندن واحد های تولیدی شن و ماسه قرار گیرد.

محنایی به شکیل مستمر جلسات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان اشاره، و افزود: هدف از تشکیل کارگروه بررسی و حل مسائل و مشکلات واحد های تولیدی در حال اجرا است.

محنایی گفت: مسائل و مشکلات مربوط به این واحد ها در کارگروه ستاد تسهیل مطرح وتصمیماتی در خصوص آن گرفته می شود، که نظارت بر اجرای مصوبات نیز توسط کارگروه انجام می شود.

محنایی گفت: عمده مشکلات این واحدها مربوط به مسائل مدیریتی، مشکلات نقدینگی، اختلاف با بانک ها در خصوص وثیقه و مشکلات به وجود آمده با دستگاه های خدمات رسان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گفت: به چرخه بازگرداندن واحد های تولیدی، رساندن ظرفیت واحد های کم ظرفیت به ظرفیت واقعی ذکر شده در پروانه، از جمله اقدامات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.