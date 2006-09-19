منتظر پاسخ شوراي اقتصاد براي ورود شكر به بورس كشاورزي هستيم

احمد كبيري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در مورد مراحل تغيير ساختار بورس كشاورزي و تبديل آن به شركت سهامي افزود:‌ همچنان منتظر تغيير ساختار سازمان بورس اوراق بهادار وتبديل آن به شركت سهامي بورس اوراق بهادار هستيم به طوريكه هم اكنون تمامي توجه سازمان معطوف به تشكيل شركت سهامي عام بورس اوراق بهادار شده است .

وي تاكيد كرد:‌ شركت سهامي بورس اوراق بهاداركه راه اندازي شود هم سازمان فرصت لازم را براي تغيير ساختار بورس هاي كالاهايي به‌دست خواهد آورد و هم مي توان از تجربه تشكيل بورس اوراق بهادار استفاده كرد.

كبيري گفت:‌ هم اكنون اساسنامه شركت سهامي عام بورس كالاهاي كشاورزي و دستور العمل براي پذيرش تعدادي شركت هاي سرمايه گذاري جديد دربازار به عنوان كارگزار همزمان با تشكيل شركت تهيه شده است .

وي با اشاره به اينكه روند معاملات بورس كالاهاي كشاورزي همچنان كند است، اظهار اميدواري كرد كه با تغييرساختار بورس روند خريد و فروش معاملات در بورس كشاورزي رونق يابد .

كبيري درمورد ورود شكر به بورس كالاهاي كشاورزي ،‌گفت:‌ براساس مصوبه سال 1380 شوراي اقتصاد در مورد كالاها و خدمات سبد حمايتي ‌ پيش بيني شده كه كالاهايي كه مشمول قيمتگ‌ذاري هستند بايد از طريق سيستم بورس كالا قيمت گذاري شوند كه با توجه به پيشنهاد وزارت بازرگاني در مورد قيمت گذاري شكردر بورس اما تا كنون جوابي از سوي شوراي اقتصاد داده نشده است .