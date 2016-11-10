به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر ظهر پنجشنبه در مراسم تکریم مقام کتابداران و ترویج فرهنگ کتابخوانی با بیان اینکه برنامهریزی دشمن در مسائل فرهنگی به اندازهای است که از تهاجم گذشته و به صورت سازمان یافته به ناتوی فرهنگی رسیده است، اظهار کرد: خداوند به انسانها وظیفه اجرای خواستههایش را داده است و به دلیل این توانمندی، انسان را مکلف کرده است، از این رو باید تمام توان خود را در زمینه مسائل فرهنگی به کار گیریم.
وی افزود: دشمنان بعد ازاینکه متوجه شدند با جنگ سخت نمیتوانند در برابر ایران شیطنت کنند، جنگ نرم را آغاز کردند، در این زمان عدهای در ابتدا تهاجم فرهنگی را جدی نمیگرفتند و آن را توهم میدانستند، اما واقعیت این است که دشمنان مسیر خود را میروند و متاسفانه در مسائل فرهنگی کشور ما سرمایهگذاری کردهاند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شوای اسلامی وضعیت فرهنگی کشور را سخت و دشوار دانست و تصریح کرد: دشمنان برای نابودی فرهنگ اسلامی با تمام توان تلاش میکنند و باید گفت بسیاری از آسیبهای اجتماعی ریشه در مسایل فرهنگی دارند از همین رو لازم است تأکیدات مقام معظم رهبری در این رابطه مورد توجه ویژهای قرار گیرد.
وی با بیان اینکه امروز شاهد تقابل فرهنگی هستیم، ادامه داد: باید کتاب را در سبد زندگی مردم قرار دهیم و با توسعه فرهنگ کتابخوانی بسیاری از معضلات را حل کنیم.
پژمانفر فعالیت در عرصه کتاب را راهی برای انسانسازی و تربیت دانست و عنوان کرد: سرمایهگذاری در بخش فرهنگی بسیار محدود است اما تلاشهای مردمی میتواند این حداقلها را رشد دهد.
برای مقابله با جریانهای فرهنگی نا سالم باید از توانمندیهای فرهنگی خود استفاده کنیم
وی با تاکید به اینکه باید توجه ویژه به کتابهایی که دارای آسیبهای مختلف هستند داشت تا از انتشار آنها جلوگیری شود، گفت: برای مقابله با جریانهای فرهنگی نا سالم بهتر است از توانمندیهای فرهنگی خود استفاده کنیم تا امنیتی و در راستای رفع این نواقص در حال تلاش برای توسعه زیر ساختهای فرهنگی در مجلس هستیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شوای اسلامی در ارتباط با نقش کتابداران در جامعه ابراز کرد: کتابداران هدایتگران مردم هستند تا کتابهای مناسب را بخوانند زیرا حیات معنوی جامعه در گرو همین هدایتها است، همچنین در حوزه فرهنگ مشکلات زیادی در تأمین اعتبارات وجود دارد اما در برنامه ششم توسعه سعی میکنیم وضعیت بهتری را ایجاد کنیم.
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