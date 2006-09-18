مبارك از احتمال آزادي نظامي صهيونيست در برابر آزادي شماري از اسراي فلسطيني خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري رويترز، رئيس جمهوري مصراعلام كرد: رژيم صهيونيستي درچارچوب مبادله احتمالي كه شامل آزادي يك نظامي اسرائيلي به اسارت درآمده توسط گروه هاي فلسطيني آمده است، شمارزيادي اززندانيان فلسطيني را آزاد مي كند.

"حسني مبارك" درادامه اين سخنان كه عصرروزگذشته ايراد كرد، گفت : براساس پيش نويس هاي اين توافق كه هنوزبه توافق صد درصد نرسيده است، يك نظامي صهيونيستي درمقابل گروه اول ازاسراي فلسطيني آزاد مي شود.

اين گروه شامل تعداد زيادي اززنان وكودكان فلسطيني است و سپس ديگراسراي فلسطيني طي سه گروه ديگرآزاد مي شوند.

خبرگزاري الشرق الاوسط امروزگزارش داد كه "مبارك" دراين سخنان خود تعداد اسراي فلسطيني را كه قراراست آزاد شوند، مشخص نكرد و فقط به اين مسئله اشاره كرد كه طرف اسرائيلي آمادگي خود را براي آزادي شمار زيادي از اسراي فلسطيني اعلام كرد.

منابع امنيتي اسرائيلي روزگذشته فاش كردند : نمايندگان وزارت امنيت و دفتر "ايهود اولمرت" نخست وزيررژيم صهيونيستي از چند روز پيش به منظور پايان دادن به مسئله تبادل اسيران با فلسطيني ها در مصر به سر مي برند.

منابع اسرائيلي پيش بيني كردند كه مسئله تبادل "جلعاد شاليت " نظامي اسرائيلي اسيرشده با اسيران فلسطيني طي روزهاي آينده پايان يابد.

"خالد مشعل" رئيس دفترسياسي حماس هفته گذشته بارديگراعلام كرد: نظامي صهيونيستي به اسارت درآمده مگردرضمن مبادله اسرا هرگزآزاد نخواهد شد.