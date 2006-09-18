نفرات برتر مسابقات شناي دختران كشور شناخته شدند

به گزارش خبرنگار ورزشي مهر ؛ در پايان اين مسابقات كه به مدت سه روز جريان داشت در رده سني 11 تا 12 سال نفرات زير به عنوان قهرماني دست يافتند:

در 50 متر آزاد الناز بهرامي از اصفهان

200 متر مختلط انفرادي آلينا اكساندريا از اصفهان

50 متر قورباغه مليكا فرقي از تهارن

50 متر پروانه غزل يعقوبي از كرج

در رده سني 8 تا 10 سال نيز كيميا اميري از تهران عنوان قهرماني 50 متر پروانه را به دست آورد.

در مختلط تيمي 4 در 50 متر نيز تيمهاي تهران ، اصفهان و خراسان رضوي به ترتيب اول تا سوم شدند.

نتايج ساير رشته ها در روزهاي گذشته مشخص شده بود . مسابقات پسران نونهال پسر نيز شنبه با قهرماني تيم فارس در استخر دانشگاه تربيت معلم كرج پايان يافته بود.