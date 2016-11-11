به گزارش خبرنگار مهر سیدمحسن طباطبایی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران طی بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها گفت: بیش از ۳۰۰ شغل در بخش مسکن درگیر و فعالند اما در اذهان عمومی و افرادی که تسلطی بر اقتصاد شهری ندارند این تصور هست که مدیریت شهر تهران صرفا با صدور مجوز و قبوض عوارض و … اداره می‌شود در حالی که این اعداد بسیار محدود است و تنها در بخش مسکن بیش از ۳۰۰ شغل در شهر تولید ثروت می‌کنند.

طباطبایی تاکید کرد: در فضای رکود مسکن اتفاق بدی که افتاده این است که رکود حاکم تمام چرخه صنوف ما را تضعیف کرد.

وی ادامه داد: نکته دوم آن است که شهرداری تهران بودجه ۱۷ هزار و ۷۰۰میلیارد تومانی دارد و بودجه نقدی که از محل این چرخه دارد بیش از ۱۱ هزار و 900 میلیارد تومان است. اتفاقی که افتاده آن است که درآمد شهرداری از محل قبوض عوارض و پسماند و کسب و پیشه در سال ۹۴ حدود ۴۴۰ میلیارد تومان بوده یعنی اصلا این درآمد عدد قابل توجهی نیست که بگوییم شهرداری به منابع مالی حاصل از اینها تکیه دارد بلکه عمده درآمد شهرداری از محل مشاغل درگیر با بازار مسکن و همچنین بازار اداره شهر است.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تصریح کرد: تا قبل از سال ۱۳۸۸ تهران برنامه توسعه‌ای برای اداره نداشت اما از سال ۱۳۸۸ برنامه اول توسعه شهر تهران تهیه شده و سال ۹۲ نیز برنامه دوم تدوین شده است. قبل از آن بدون برنامه بوده اما اکنون که شهر با برنامه اداره می‌شود و منابع مالی شهرداری و مصارفش از سال ۱۳۸۸ به این سو به شکل برنامه‌ای اداره می‌شود دیگر نمی‌توان گفت شهری که برنامه دارد با تکیه بر ساخت و ساز اداره می‌شود و این تنها یک منبع با میزان اثر مشخص است.

طباطبایی در خصوص میزان خسارات آلودگی هوا و محیط زیست بر اقتصاد شهر نیز گفت: مطالعه‌ای در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه تهران انجام شد که نشان داد آلودگی هوا آن زمان ۶ هزار و 600 میلیون تومان به اقتصاد شهر تهران خسارت زده است.

وی تصریح کرد: آلودگی هوا در بخش‌های مختلفی ایجاد خسارت می‌کند. از بحث هزینه‌های سلامت مردم گرفته تا هزینه‌های دارو و استراحت و از کار افتادگی و تعطیلی‌ها.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران پس از تاکید بر تعطیلی صنوف به عنوان یک عامل خسارت آلودگی هوا بر اقتصاد شهری به تعطیلی مدارس اشاره کرد و گفت: هر مدرسه که تعطیل شود روی سوپرمارکت‌ها، سرویس مدارس، معلمان حق‌التدریس و کارکنان روزمزد اثر می‌گذارد و به همین ترتیب اگر ادارات هم تعطیل شوند این خسارت چند برابر می شود.

طباطبایی تاکید کرد: مساله آلودگی هوا دستخوش یک جریان سیاسی پایدار است که در آن هم جریان اصولگرا و هم جریان اصلاح‌طلب مقصرند زیرا به ابزارهایی دست می‌برند که اثرات کوتاه مدت دارد.

وی افزود: در بحث آلودگی هوا ما نیاز به سند جامع راهبردی اقتصاد آلودگی هوا در کلانشهرها داریم که در آن برنامه جامع برای بحران آلودگی هوا وجود داشته باشد و زیرساخت‌های اقتصادی لحاظ شده باشد و مثلا خروج صنایع آلاینده، منع تردد خودروهای دودزا، کاربرد انرژی‌های نو در شهر و مواردی از این دست لحاظ شود و به ویژه ناوگان حمل و نقل عمومی ضرورتا هیبریدی شود.