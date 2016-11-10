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۲۰ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۵۸

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی:

عملیات عمرانی در حریم ارک تبریز متوقف شد

عملیات عمرانی در حریم ارک تبریز متوقف شد

تبریز - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: هرگونه عملیات عمرانی در حریم ارک تبریز متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان، مرتضی آبدار افزود: هیات اعزامی کارشناسان سازمان میراث فرهنگی کشور به تبریز در روز گذشته بازدید ۶ ساعته میدانی از حریم بنای تاریخی ارک داشتند.

وی گفت: گروه عزامی از سازمان میراث فرهنگی نشستی نیز با استاندار آذربایجان شرقی و معاون عمرانی وی داشتند.

وی اضافه کرد: با حضور این گروه همچنین نشستی با مسئولان بنیاد مصلی برگزار و مقرر شد انجام هر گونه عملیات خاکبرداری در حریم ارک تا حصول نظر کارشناسی از تهران متوقف شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی به مردم اطمینان داد که شرایط در حریم بنای تاریخی ارک عادی است و نگرانی از بابت تخریب این اثر تاریخی موضوعیت ندارد.

احداث پارکینگ مصلای بزرگ امام (ره) تبریز در محدوده ارک علیشاه تبریز در روزهای اخیر اعتراضاتی را در شبکه های اجتماعی موجب شد.

کد مطلب 3820905

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    نظرات

    • آزاده ابراهیمی IR ۰۱:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۱
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      خیلی زود تصمیم گرفتند که متوقف شود .

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