هنوز تصميمي براي تعويق بازيهاي ليگ برتر نگرفته ايم/ مشكل نور ورزشگاهها مختص امسال نيست

دبيراجرايي سازمان ليگ برتر با بيان اين مطلب به خبرنگار مهر گفت: مشكل نور ورزشگاهها مختص امروز نيست . فصل گذشته نيز درماه مبارك رمضان با اين مشكل دست به گريبان بوديم اما بازيها بدون وقفه در تاريخ مقرر خود برگزار شد.

وي افزود: درفصل جاري تلاش مسئولان ورزش استانها براين است كه هر چه زودتر ورزشگاهها را به امكانات نور تجهيز كنندتا رقابتها بدون وقفه برگزار شود.

دبيراجرايي ليگ برترخاطر نشان ساخت: تا به امروز تصميمي قطعي مبني بر لغو و عدم برگزاري بازيهاي ليگ برتر در هفته هاي آتي اتخاذ نشده است و برنامه اعلام شده قبلي به قوت خود باقي است.

كاظمي در خصوص وضعيت مهرداد اولادي با باشگاه پرسپوليس عنوان كرد: يك بازيكن براي همراهي تيمي در ليگ برتر بايد مداركي را ارائه كند كه درحال حاضر مهمترين مدرك براي اولادي كارتITC كه از جانب باشگاه الشباب امارات بايد صادر شود. ارائه اين كارت بدان معنا ست كه اين باشگاه اماراتي به هيچ وجه نسبت به اولادي مدعي نيست. پس ازطي اين مرحله بايد وضعيت خدمت نظام وظيفه وي مشخص شده و برگه مالياتي اش تسليم سازمان ليگ و كميته مسابقات تسليم شود تا اين كميته نسبت به صدور كارت بازي وي اقدام كند.