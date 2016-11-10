به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه مرحله نیمه نهایی سی و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم کارکنان پایور، اظهار کرد: وجود ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم می‌تواند نجات‌بخش کشور باشد که این موضوع مورد تأکید بسیار زیاد مقام معظم رهبری است.

وی افزود: کفر و نفاق پایدار نیست وهمه شاهد این مسئله بوده‌ایم که کشورهای غربی با صدام در دوران دفاع مقدس دست دوستی داده بودند اما مجبور شدند او را با ذلت تمام در زیرزمین دستگیر کنند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی از اطلاع داشتن دشمنان ایران از میزان توانمندی‌های این کشور در حوزه نظامی و امنیتی خبر داد و گفت: ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج همگی در کنار یکدیگر ایستاده و برای حفظ امنیت جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر همکاری می‌کنند.

وی با بیان اینکه در برخی از نقاط کشور ضعف‌هایی دیده می‌شود، تصریح کرد: در مجموع، قدرت کشور و محاسن بر کاستی‌ها برتری داشته و همین که کشورهای بزرگ و قدرتمند با جمهوری اسلامی ایران چندین ماه مذاکره کردند نشان دهنده قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران است.

امیر سرتیپ اسماعیلی عنوان کرد: دشمنان به دنبال نفوذ فرهنگی و اقتصادی در ایران هستند و این کار را با استفاده از رسانه‌های قوی و اعتبارات زیادی که در آن‌ها ایجاد می‌کنند انجام می‌دهند.

وی اضافه کرد: یکی از مواردی که سبب تفاوت ایران با کشورهایی که بیداری اسلامی در آنها به نتیجه نرسید، وجود روحانیت آگاه و مستقل است.