امیدوارم فدراسیون متولی حداقل یک پیست اسکی شود

عبدی افتخاری ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و رسانه با اشاره به برنامه های این فدراسیون گفت: در ابتدا امیدوارم که امسال به میزان مطلوب بارش برف را شاهد باشیم. بیش از سی روز برگزاری مسابقات بین‌المللی را در برنامه داریم. همچنین تیم ما در اوایل اسفند ماه به مسابقات آسیایی ژاپن اعزام خواهد شد. همچنین مسابقات قهرمانی جهان را نیز در برنامه داریم.

وی افزود: بازیکنان ما برای المپیک کره جنوبی آماده می‌شوند. در این مسابقات ملاک میزان آمادگی بازیکنان ما است تا بتوانیم در این بازی ها به موفقیت برسیم. همچنین اردوهای ما برای این مسابقات از دو ماه قبل آغاز شده است.

رئیس فدراسیون اسکی در رابطه با برنامه های این فدراسیون برای استفاده عموم از امکانات اسکی تصریح کرد: در این ارتباط با مسئولان پیشنت های اسکی کشور که اکثرا به صورت خصوصی اداره می‌شوند برگزار شده و تلاش می‌کنیم که مدارس اسکی هم حداقل هزینه را دریافت کنند تا یک فرد بتواند با حداقل پرداختی به ورزش اسکی را آموزش ببیند.

افتخاری گفت: باید استانهایمان در زمینه اسکی توسعه پیدا کنند و پیست های اسکی تهران از نظر ظرفیت افزایش پیدا کنند. همچنین واگذاری مدارس اسکی به بخش خصوصی می‌تواند در انجام همگانی شدن این رشته کمک کند. البته امیدوارم فدراسیون هم بتواند متولی حداقل یک پیست در سطح کشور باشد. متاسفانه در حال حاضر فدراسیون اسکی پیست ندارد!

وی تاکید کرد: البته امیدوارم با نگاهی که وزیر جدید ورزش به اسکی دارد امیدوارم این شرایط به وجود بیاید که فدراسیون هم متولی یک پیست شود.