نغمه محمد(ص)، نگاهي به تاثير پذيري گوته از شخصيت محمد (ص)

خبرگزاري مهر - گروه دين و انديشه : يكي از بزرگترين فرزانگان و هنرمندان اروپا، شاعر بلند آوازه آلماني، يوهان ولفگانگ گوته است كه يكي از جنبه هاي اعجاب آور شخصيت و برخي از آثار او شناخت قابل توجه او نسبت به مشرق زمين به ويژه اسلام و قرآن و شيفتگي او نسبت به پيامبر اكرم (ص) را نشان مي دهد .

او همچنين علاقه خاصي به فرهنگ و ادب و هنر ايران داشته و ستايش فوق العاده اش نسبت به حافظ و ديوان او زبانزد است. بخشي از اين اثرپذيري و شناخت در اثر مهم و مشهور او ديوان شرقي - غربي آمده است. اثري كه تا كنون سه بار به فارسي ترجمه شده و همچنان جا دارد كه درباره آن از زواياي گوناگون پژوهش و نگارش صورت گيرد.

كتاب حاضر با عنوان نغمه محمد(ص) نمونه اي ديگر از تاثير پذيري گوته از فرهنگ اسلامي است. اين اثر يكي از اشعار زيبا و شكوهمند گوته در ستايش پيامبر اسلام (ص) است كه تا آنجا كه مي دانيم به فارسي ترجمه نشده بود و اين امر با وجود گذشت دو قرن از زمان سرايش آن جاي تعجب و البته تاسف فراوان دارد.

گوته در دوره اي كه هنوز در مغرب زمين ضد اسلام تبليغ مي شود اسلام و فرهنگ اسلامي را مي ستايد و از انديشه توحيد در مكتب اسلام و پيامبر آن تجليل مي كند. به تعبير پروفسور شيمل، گوته در پايان دوره اي قرار گرفته كه شرق اسلامي علي رغم همه مخاصمات، فرهنگ مغرب زمين را بارور ساخته است. لذا اين اثر به دنبال آن نيست كه گوته را مسلمان جلوه دهد و يا بخواهد پيشداوري ها، نارواييها و نارساييهايي را كه طي قرون مختلف از سوي غرب بر اسلام وارد شده است، و متاسفانه در عصر حاضر نيز همچنان اين روند ادامه دارد، ناديده انگارد بلكه مي كوشد نشان دهد كه مغرب زمين آنگاه كه از دايره تنگ تعصبات و پيشداوري ها بيرون آمده، توانسته است از فرهنگ اسلامي بهره مند شده و ابعادي از آن را شناخته و حتي بشناساند.

در شعر نغمه محمد(ص) گوته در گفتگويي از زبان حضرت علي (ع) و حضرت فاطمه (س)، پيامبر اسلام(ص) را به رودي تشبيه مي كند كه از كوهساران سرچشمه گرفته تا به اقيانوس برسد.

در اين كتاب همچنين به پيشينه و تاريخچه پيش داوري ها و برداشت هاي متفكران غربي درباره اسلام و پيامبر(ص) گرامي پرداخته شده است.