برخی مسئولان هرمزگان مخالف بیان مشکلات و نرخ واقعی بیکاری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی ظهر جمعه در جمع مردم محله نخل ناخدا شهر بندرعباس بیان داشت: مردم هرمزگان باید بدانند که چه اتفاقاتی در استان می افتد و مطابق قانون اساسی نماینده مجلس می تواند در هر زمینه ای انتقاد کند و حرف بزند و خیلی ها اجازه نمی دهند و می گویند مطالبه مردم را عنوان نکنید.

وی گفت: باید برای استان فکری جدی کنیم، نگران این هستیم که استان از دست برود و چندسال دیگر غریبانه در استان زندگی کنیم. حداقل انتظار مردم از نمایندگان این است که صدای مردم را به مسئولان برسانند و این کار را ازدل و جان می پذیریم. مطلبی که بارها و بارها تاکید کرده ام. باید یکسری کارهایی را برای استان انجام بدهیم که حداقل حقوق اولیه را به آن ها برگردانیم.

مرادی افزود: حجب و حیا در تمام مردم هرمزگان باعث شده که هرکاری که در جاهای دیگر نمی توانند انجام دهند ازمایشی در هرمزگان انجام شود. همه با یک خرد جمعی و یکصدا برای تحقق حقوق مردم استان مطالبه گری کنیم.

وی خاطرنشان کرد: درآمدهای استان ۵۰درصد آن باید به استان برگردد اما تاکنون محقق نشده است. به اقای نوبخت گفتم باید حق و حقوق مردم هرمزگان را پرداخت کنید و گفتند حتما پیگیر می شوم و این اتفاق هر سال می افتد و استان صدایش در نمی آید.

مرادی گفت: باید حقوق مردم را استیفا کرد، ۳۵۰هزار خانوار دراستان زندگی می کنند و هر خانواده حداقل یک نفر بیکار دارد حداقل ۳۵۰هزار نفر بیکار در استان وجود دارد. اما زمینه های اشتغال در استان به وفور فراهم است وقتی بنده انتقاد می کنم استاندار می گوید نگویید ۳۰درصد بیکاری، نرخ بیکاری ما ۸ درصد است. هر خانواده در استان حداقل یک نفر بیکار دارد. اگر نرخ بیکاری را واقعی کنیم دولت براساس آمارهای موجود برنامه هایش را برای استان اصلاح می کند.

مرادی با بیان اینکه در استان آمار بالای مشکلات را پایین نشان داده و دولت هیچ اولویتی در نظر نمی گیرد. بیان داشت: صید فانوس ماهی که زمینه ای مساعد برای اشتغال است و پرورش ماهی در قفس زمینه های اشتغال را ایجاد می کند و این سهم ۱۰۰درصد در اختیار غیر بومیها است و این فرصتی که باید بدست بومیان بدهند و به نوعی سرمایه گذاری کنیم که فرصتها را بومی سازی کنیم.

مرادی افزود: هرمزگانیها را باید در هیئت رئیسه شرکت ها و صنایع بزرگ ببریم بومیها با عرق ملی شان نگاه ویژه ی به استان دارند . برای اولین بار در هیئت مدیره منطقه ازاد قشم سه نفر بومی داریم و این فرصت مناسب برای استان است.

مرادی گفت: به وزیر نفت گفتم سهم جوانان هرمزگان را باید بدهید و قول مساعد داده است. کشتی سازی زمینه اشتغال ۱۵هزار نفر دارد که باید فرصت را فراهم کنیم و نمیخواهیم ایراد بگیریم در جاسک طرح توسعه مکران حداقل زمینه اشتغال ۳۰-۴۰هزارنفر فراهم است که از تمام کشور امده اند برای اشتغال ما هم باید از این ظرفیت استفاده کنیم.