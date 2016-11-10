توسعه بندر شهید بهشتی چابهار دستور کار مهم وزارت راه و شهرسازی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان، ایوب کرد در سومین همایش دوره ای مدیران شهرسازی و معماری استان‌های کشور در چابهار گفت: خصوصیت چابهار و موقعیت جغرافیایی آن باعث شده است تا دولت تدبیر و امید طرح توسعه سواحل جنوب کشور تحت عنوان طرح توسعه مکران را در دستور کار قرار دهد که همین مسئله با ورود سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این منطقه همراه بوده است.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی پروژه های مهمی را در استان در دستورکار دارد که توسعه بندر شهید بهشتی از جمله آن‌هاست. در طرح توسعه این بندر ارتقای حمل بار از دو و نیم میلیون تن به هشت میلیون تن، انجام شده است و چشم‌ انداز توسعه فازهای آینده حمل بار به هشتاد و پنج میلیون تن در سال است.

توسعه پروژه‌های ریلی، جاده‌ ای و فرودگاهی سیستان و بلوچستان

مدیر کل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان همچنین در مورد پروژه‌های ریلی، جاده‌ای و فرودگاهی گفت: قطعه چابهار- زاهدان یکی از پروژه‌های ریلی استان است که قرارداد اولیه آن با اعتبار دو هزار و چهل میلیارد تومان، منعقد شده است و طول آن بالغ بر ۶۰۰ کیلومتر است و همچنین قطعه زاهدان به مشهد از دیگر پروژه‌ های ریلی در حال مطالعه است.

وی در مورد طرح‌ های جاده‌ ای به کریدور های مهم استان اشاره و گفت: کریدور شماره یک، تحت عنوان کریدور ساحلی بین بوشهر تا چابهار با طول سیصد کیلومتر درحال انجام است، همچنین پروژه کنارک-جاسک با طول ۱۶۵ کیلومتر و با پیشرفت فیزیکی ۵۷ درصد از جمله پروژه‌های درحال انجام استان است.

وی با بیان اینکه قطعه اول پروژه صد کیلومتری چابهار – گواتر آماده کلنگ‌زنی است، گفت: مطالعه اولیه بزرگراهی کریدور شمالی- جنوبی که مرز ترکمنستان به چابهار را وصل می‌کند، در حدود ۹۰۰ کیلومتر انجام شده است و منتظر اخذ رای کمیسیون ۲۱۵ (مجوز سازمان مدیریت) است.

کرد در خصوص طرح توسعه‌ فرودگاه چابهار نیز گفت: مجوز ساخت فرودگاه بین‌المللی چابهار اخذ و جانمایی مقدماتی صورت گرفته است که قرار است در آینده وزارت راه و شهرسازی درباره احداث آن اقدام کند و در حال حاضر از فرودگاه نظامی کنارک در چابهار برای سفرهای هوایی استفاده می‌شود.