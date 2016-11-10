حوزه تعاون گلستان اعتبار ویژه نیازدارد/پوشش ۴۰درصدی تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با مجمع نمایندگان استان عصر پنجشنبه در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان برگزار شد،

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان در این جلسه اظهار کرد: این شورای هماهنگی متشکل از ۱۱ دستگاه زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

سعید مازندرانی افزود: حدود ۶۰ درصد مردم از خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهره مند هستند و برای ارائه خدمات بیشتر نیاز است تا دستگاه‌های اجرایی تعامل بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکلات زیادی از لحاظ بودجه، نیروی انسانی، و قوانین و مقررات در ارائه خدمات دارد و نیاز است تا نمایندگان مجلس در این زمینه ورود کنند.

وی تصریح کرد: امیدواریم تا مشکلات و مسائل دستگاه‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس مطرح شود تا ارائه خدمات به مردم تسهیل بیشتری پیدا کند.

آموزش فنی و حرفه‌ای نیازمند اعتبارات بیشتری است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای گلستان نیز با اشاره به فعالیت‌های این اداره کل اظهار کرد: در چهار سال اخیر ۶۰۰ عنوان شغل شناسایی شده که در کشور نیز از انها استفاده می‌شود.

ابوالفضل تیرانداز افزود: در مناطق کم برخوردار مراکز جدید راه اندازی شده و در نیازسنجی آموزش‌های روستایی نیز با وجود چالش‌های فراوان از نیازسنجی استان نسخه برداری کردیم.

وی ادامه داد: در سه سال اخیر ۱۰۰ آموزشگاه آزاد در استان افتتاح شد و تعداد حرفه‌ها نیز از ۳۹۰ مورد به ۵۰۰ مورد رسیده است.

تیرانداز یادآور شد: در بخش بانوان هم فعالیت‌های خوبی انجام شد و در بخش آموزشی بانوان از ۱۹ درصد به ۳۱ درصد در سال اخیر رسیده ایم.

وی بیان کرد: در مجموع بیش از یک درصد اعتبارات آموزشی به سمت فنی و حرفه‌ای می‌آید که امیدواریم این اعتبار بیشتر شود.

۴۰ درصد جمعیت گلستان از خدمات تامین اجتماعی بهره می‌برند

مدیرکل تامین اجتماعی گلستان با اشاره به جمعیت تحت پوشش این سازمان در استان گفت: بیش از ۲۴۳ هزار نفر در استان به عنوان بیمه شده اصلی تامین اجتماعی هستند، اما در مجموع بیش از ۷۴۶ هزار گلستانی از خدمات تامین اجتماعی بهره می‌برند که معادل ۴۰ درصد از جمعیت استان است.

محمد حیدری نژاد افزود: ۴۴ هزار کارگاه در استان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بوده که ۱۵۹ هزار بیمه شده اجباری در این کارگاه مشغول به کار هستند.

وی ادامه داد: درصد ضریب وابستگی به سازمان تامین اجتماعی در استان از ۷.۹ به ۷.۳ رسیده است که این کاهش ۹ درصدی تهدیدی برای سازمان محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: البته در بخش ضریب وابستگی نسبت به سرانه کشوری وضعیت خوبی داریم و این عدد را بالای هفت درصد حفظ کرده‌ایم.

مدیرکل تامین اجتماعی گلستان خاطرنشان کرد: روزانه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تحت عنوان تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت به بیمه شدگان و مستمری بگیران استان پرداخت می‌شود.

حیدری نژاد با اشاره به بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی عمدت ترین اقدام ما بخشودگی بیمه کارفرمایان خوش حساب بوده که از مجموع دو هزار و ۱۳۹ کارفرما، بیش از ۹۰۰ نفر از بخشودگی جرایم به مبلغی بیش از دو میلیارد تومان بهره مند شدند.

وی یادآور شد: در ۶ ماه نخست امسال ۲۱۱ میلیارد تومان به مستمری بگیران و ۲۳ میلیارد تومان بابت بیمه بیکاری در استان گلستان پرداخت شد.

لازم به ذکر است؛ در این جلسه جمعی دیگر از مدیران عضو شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان گزارش عملکرد و نظرات خود را مطرح کردند.